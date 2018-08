Slager zit zeven uur vast in zijn koelcel Barbara de Jong

22 augustus 2018

11u02

Bron: AD.nl 0 Bizar Slager Ferry Roks (51) heeft gisteravond enkele zeer benauwde én vooral ijskoude uren meegemaakt. De vijftiger uit de Nederlandse stad Schiedam kwam vast te zitten in de koelcel van zijn slagerij aan de St. Liduinastraat en kon niemand bereiken. Uiteindelijk wist de politie hem na zeven uur te bevrijden. "Op zo'n moment gaat echt van alles door je heen."

Roks staat een dag later alweer in zijn slagerij en kan smakelijk lachen om zijn avontuur. Afgezien van wat spierpijn ('Ik probeerde steeds de deur te ontzetten') gaat het goed met hem. Maar op het moment zelf was het minder leuk. "Ik was bezig met schoonmaken, omdat de slagerij vrijdag weer opengaat na de vakantie. Toen ik de deur van de koelcel sloot, brak de klink af", vertelt Roks, die alleen in de zaak was.

Shirtje

In de koelcel was het twee graden Celsius. De slager had zelf alleen een shirtje aan en zijn schoenen waren nat. "Ik probeerde alles om de deur toch open te krijgen, maar dat lukte niet. Er gaat op zo'n moment zoveel door je heen. Ik probeerde ook veel lawaai te maken, maar niemand die wat hoorde. Op een gegeven moment heb ik me er gewoon maar bij neergelegd. Mijn besef van tijd was ook verdwenen. Ik probeerde in beweging te blijven om mijn lichaam warm te houden."

Roks had geen telefoon op zak tijdens het schoonmaken. "Maar ook al had ik die wel: in de koelcel heb je geen bereik."

Ik probeerde in beweging te blijven om mijn lichaam warm te houden Slager Ferry Roks

Buurman

De slager was die middag alleen in zijn zaak. Zijn vrouw was met kinderen in de provincie Noord-Brabant. "Normaal gesproken hebben we altijd veel contact, ook via apps. Zij begon zich zorgen te maken toen ik na een tijdje helemaal nergens meer op reageerde. Ze belde toen de buurman ." Deze buurman zag wel zijn busje voor de slagerij staan. Hij tikte op het raam. "Toen ik dat hoorde, bonsde ik als een gek op de muur. Mijn buurman heeft toen 112 gebeld."

De gealarmeerde agenten sloegen vervolgens de ruiten van de slagerij in en wisten de inmiddels flink afgekoelde Roks te bevrijden uit de koelcel vol vleeswaren. Hij werd vervolgens nagekeken door ambulancepersoneel, maar mankeerde verder niets. "Gelukkig is het allemaal goed afgelopen", vertelt Roks. "Maar ik weet zeker: dit gaat me nooit meer overkomen."