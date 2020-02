‘Schunnige sint’ die naaktfoto's stuurde naar zwartepieten krijgt werkstraf Saskia Wassenaar

18 februari 2020

15u48

Bron: AD.nl 0 Nederland Een 60-jarige Nederlander die jarenlang hulpsinterklaas was, is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De man viel verschillende jonge vrouwen in het dorp Zoelen (provincie Gelderland) lastig, die daar zwartepiet speelden.

Daarnaast krijgt de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken, met een proeftijd van 3 jaar. Dat heeft de rechtbank in Zutphen vandaag geoordeeld. De straf komt overeen met de eis die de officier van justitie, het Nederlandse equivalent van een procureur, twee weken geleden uitsprak.

De man woont in een naburig dorp. Hij was op Facebook vrienden met de meeste zwartepieten in Zoelen en kon via een sinterklaas-app bij hun mobiele nummers.

Schunnige berichten en plaatjes

Verschillende jonge vrouwen die in Zoelen zwartepiet speelden, viel hij lastig met schunnige berichten en plaatjes. Eén jonge vrouw stuurde hij foto's waarop hijzelf naakt te zien was. Een meisje van 13 - later 14 - viel hij maandenlang lastig met seksueel expliciete berichten, filmpjes en foto's, onder meer van zijn geslacht.

De vrouwen haalden uiteindelijk de zedenpolitie erbij. De jonge vrouw die naaktfoto's toegestuurd kreeg en de moeder van het minderjarige meisje deden aangifte. De politie deed een inval in zijn woning en nam er mobiele telefoons in beslag. De man ontkende niet dat hij de jonge vrouwen online had lastiggevallen.

Al een jaar therapie

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden zei hij tegen de drie rechters steeds dat hij niet wist waarom hij dat gedaan had. Volgens zijn advocaat kon hij slecht nadenken over zijn gevoelsleven.

Hij volgt inmiddels al een jaar therapie, waar hij zou hebben leren praten. Volgens een rapport van de reclassering is de man verstandelijk van laag niveau, maar functioneert hij goed en is zijn alcoholgebruik niet problematisch.

Vertrouwen is beschadigd

De jonge vrouwen hebben nog steeds last van wat de man heeft gedaan, vooral het veertienjarige meisje. Zij worstelde met haar gevoelens van walging, afkeer en schaamte. Daarmee heeft de verdachte hun vertrouwen in mannen beschadigd, zo gaven zij tijdens de rechtszitting aan.

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij met zijn onfatsoenlijke gedrag de grenzen van de slachtoffers overschrijdt. In het voordeel van de man weegt de rechtbank mee dat hij geen strafblad heeft. Ook betuigde hij spijt en liet zich direct onder behandeling stellen.