"Scheiden of ik schiet je dood": maîtresse zet pistool tegen hoofd van haar vriend en contacteert intussen zijn vrouw via Facebook Live Sven Van Malderen

17 augustus 2018

17u28

Bron: AL.com 1 Bizar Keanna Cammon heeft vorige week de scheiding aangevraagd. Nu was het aan haar minnaar uit Alabama om hetzelfde te doen, vond ze. Alleen gebruikte de vrouw wel heel drastische middelen om dat duidelijk te maken.

Cammon zette eergisteren een pistool tegen het hoofd van haar vriend en contacteerde intussen zijn vrouw via Facebook Live. Die schrok zich een hoedje toen ze zag in welke benarde situatie haar echtgenoot zat. Aan de beelden te zien, ging het er bijzonder verhit aan toe.

"Die zottin heeft mij gebeld terwijl ze mijn man onder schot hield", schreef de vrouw zelf op Facebook. "Ik weet niet of hij oké is, ik weet niet waar hij ergens zit in Tuscaloosa. Kan iemand mij helpen? Ik zit op mijn werk nu en ik word er gek van. Volgens mij heeft ze hem neergeschoten."

Twee uur later volgde een update. "Ze heeft hem effectief neergeschoten. Hou mij tegen of ik bega een ongeluk."

Toen de politie ter plaatse kwam, had de man inderdaad een schotwond in de borstkas. Hij ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens Cammon was ze enkel met het pistool aan het zwaaien en vuurde ze per ongeluk tijdens de pittige woordenwisseling met zijn vrouw. Die laatste beweert echter dat Cammon er wel degelijk mee dreigde om hem te vermoorden als hij haar zin niet zou geven.

De wilde furie wordt nu aangeklaagd wegens poging tot moord. Er hangt een borgsom van 60.000 dollar (53.000 euro) boven haar hoofd. Hieronder ziet u hoe de dader afgevoerd wordt.