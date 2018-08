"Schaam jullie, dit is dierenmishandeling": salon pakt uit met levende mieren in valse nagels Sven Van Malderen

29 augustus 2018

17u53

Bron: Daily Mail 0 Bizar U dacht al alles gezien te hebben? Kijk dan maar eens hoe levende mieren hier opgesloten zitten in... valse nagels. "Vreselijk! Dit is dierenmishandeling! Je zou je moeten schamen!", luiden de scherpe reacties.

Het gaat om een stunt van een Russisch nagelsalon. Op Instagram hebben de zaakvoerders van Nail Sunny al 1,9 miljoen volgers verzameld, opvallen is met andere woorden de boodschap.

En dat is met dit filmpje wel degelijk gelukt. De beelden tonen hoe het volledige proces tot stand komt. Zo ziet u onder meer dat de mieren in kwestie met een pincet gevangen worden. "Bij het maken van deze video werd geen enkel dier pijn berokkend. Mieren in de nagels, yay of nay?", luidt het enigszins provocerende bijschrift.

Aan de reacties te oordelen, is het antwoord duidelijk. "Dit is de reden waarom ik mensen zo haat", klinkt het onder meer. Of nog: "Alles in orde met jullie bovenkamer? Hoe zouden jullie het vinden als iemand jullie plots zonder uitleg in een plastic doos zouden steken? En dan maar foto's maken..." En: "De insecten hebben misschien geen pijn geleden, maar ze zijn wel degelijk mishandeld. Wat ga je trouwens doen als ze sterven? Ze gewoon laten zitten?"

Het nagelsalon in kwestie komt wel vaker 'creatief' uit de hoek. Zo werd er al geëxperimenteerd met een twerkende Kim Kardashian, een achterwerk op het toilet en nagels die als kleurpotloden dienen.