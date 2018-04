's Werelds oudste lingeriemodel pronkt met lichaam in haar vroegere Playboy-pakje: "Seksualiteit heeft geen vervaldatum" kg

Bron: BBC, Instagram 0 Bizar Op de gezegende leeftijd van 83 zet voormalig Playboy-bunny Dorrie Jacobson nog eens haar 'oortjes' op. De foto’s deelt ze op Instagram, waar ze al honderden kiekjes heeft verzameld van zichzelf. Daarmee wilt ze de taboe’s rond ouderdom en sensualiteit doorbreken. "Het is tijd dat oude mokkels de wereld laten zien dat vrouwelijke seksualiteit geen vervaldatum heeft."



In de jaren 60 was Dorrie nog een zogenoemde ‘Playmate’ voor Hugh Hefner in Chicago en New York. Sindsdien is ze ouder geworden, maar daarom niet verlegen. Nog steeds poseert ze graag in lingerie, waarbij ze de foto’s deelt op Instagram. Haar account ‘Senior Style Bible’ kon ondertussen al meer dan twintigduizend volgers verzamelen.

“Waarom dartel ik plots rond in lingerie wanneer ik de tachtig heb bereikt? Omdat ik vrouwen wil aanmoedigen om hun lichaam te aanvaarden, hoe oud ze ook zijn,” schrijft Dorrie bij één van de posts op Instagram. “De maatschappij is geobsedeerd met jeugdigheid en ik wil die definitie van schoonheid uitbreiden naar vrouwen van elke leeftijd. Waarom moeten we allemaal jong en feilloos zijn om als mooi te worden beschouwd?”

De voormalig Playmate trok voor één van de foto's ook haar oude bunny-outfit nog eens aan. "Het is tijd dat oude mokkels de wereld laten zien dat vrouwelijke seksualiteit geen vervaldatum heeft."

“Leeftijd is geen nummer; het is een attitude,” zei ’s werelds oudste lingeriemodel ook nog in een interview met BBC. “Ik denk dat er meer mensen in de 70, 80 en 90 moeten zijn die laten zien hoe ouder worden er echt uitziet. We zijn heel anders dan onze grootmoeders: we zitten niet in een schommelstoel terwijl we breien. We leiden bedrijven, rennen marathons, daten online en hebben zelfs seks.”

Met de foto’s wil Dorrie tot slot ook andere vrouwen aanzetten om hun eigen lichaam te aanvaarden. “Als ik hier kan staan in mijn onderbroek, met een minder dan perfect 83 jaar oud lichaam, dan zullen andere vrouwen misschien geïnspireerd worden om een beetje meer van zichzelf te houden... fouten inclusief.”

