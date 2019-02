‘s Werelds lichtste mannelijke prematuurtje (268 gram) mag na vijf maanden ziekenhuis verlaten mvdb

27 februari 2019

08u39

Een Japans prematuurtje dat amper 268 gram woog toen hij in augustus ter wereld kwam, mag nu zo'n kleine 25 weken later het ziekenhuis verlaten. Dat heeft de Keio University in hoofdstad Tokio dinsdag bekendgemaakt. Het jongetje is met zijn 268 gram een nieuwe wereldrecordhouder. Het kindje is inmiddels aangegroeid tot 3,238 kilogram, genoeg gewicht om veilig en wel naar huis te kunnen.

Het jongetje wiens naam niet bekend werd gemaakt, kwam in augustus met een spoedkeizersnede ter wereld. Artsen hadden vastgesteld dat het gewicht van het kindje in de baarmoeder na 24 weken zwangerschap niet toenam. Acuut levensgevaar dreigde, aldus de universiteit.



Het prematuurtje was bij de geboorte zo klein dat hij ruim in twee handpalmen paste, maandenlange behandeling op de intensieve zorgen van de neonatologie volgden. Na een gestage groei was hij in staat om borstvoeding te krijgen. Het kindje werd vorige woensdag door zijn ouders opgehaald. Het overlevingspercentage van baby’s met een gewicht van minder dan een kilo is ongeveer 90% in Japan. Vooral mannelijke prematuurtjes die minder dan 300 gram wegen, hebben drastisch minder kans op overleven.



Met zijn 268 gram doet het Japannertje ‘beter’ dan een jongetje dat in 2009 in een Duits ziekenhuis ter wereld kwam. Deze woog bij de geboorte 274 gram. Het kleinste meisje dat ooit ter wereld kwam, is eveneens een Duitse. Bij haar geboorte in 2015 woog ze 252 gram.