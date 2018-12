“Rudolph the Red-Nosed burglar”: vrouw breekt in en steelt met wel érg opvallende kerstvermomming ADN

25 december 2018

23u20

Bron: Daily Mail 1 Bizar De politie van Fort Collins, Colorado, is op zoek naar een dievegge die een wel heel opvallend kerstattribuut uit de kast haalde om zich te vermommen. Ze had voor de gelegenheid een groot hoofd van een Rudolf-kostuum opgezet. Het rendier met de rode neus, weet u wel. De politie schakelt de hulp in van het publiek om de verdachte te vinden en zorgde voor de gelegenheid voor een aangepaste liedjestekst van het kerstnummer ‘Rudolph, the Red-Nosed Reindeer’: “Rudolph the Red Nosed Burglar. Had a very shady scheme…”

En of de vrouw met het Rudolfhoofd een slecht plannetje had toen ze op 18 december inbrak in een zaak in Fort Collins. Ze maakte verschillende spullen buit, die ze in haar rugzak propte. Wat ze juist meegriste, maakt de politie niet bekend.

Nog voor de inbreekster het bewuste kantoor verliet, hielp ze de politie wel een handje. Ze besloot het – vermoedelijk erg warme – Rudolfhoofd even af te zetten tijdens haar criminele activiteiten, zodat ze uiteindelijk goed zichtbaar is op de beelden van de bewakingscamera.



De politie hoopt haar snel te vinden. “Als je enige info hebt over dit incident of de identiteit van de verdachte kent, laat het ons dan snel weten zodat we de kerstman kunnen inlichten”, aldus nog het korps.

De aangepaste liedjestekst van het creatieve politiekorps:

Rudolph the Red Nosed Burglar

Had a very shady scheme

And if you saw the video

It would want to make you scream.

All of the other burglars

Used to steal without disguise

They weren’t like this Rudolph

She’s different from the other guys.

On one foggy December eve

Rudolph came to steal.

Broke into a Hickory shop,

Never expected to see a cop.



Oh how the camera caught her

As she committed burglary

Rudolph the Red Nosed Criminal

We need your help with her I.D.

