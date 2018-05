"Raak me niet aan": moeder gaat plots topless om haar baby borstvoeding te geven op Sint-Pietersplein Sven Van Malderen

16 mei 2018

16u09

Bron: Daily Mail 4 Bizar Commotie op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad vorige zondag: een vrouw begon er tussen de horden toeristen plots haar baby borstvoeding te geven. Agenten en enkele bewakers van het Vaticaan waren er als de kippen bij om de dame af te voeren. Al liep die arrestatie niet meteen van een leien dakje, zoals u op de beelden kan zien. "Raak me niet aan", klinkt het meermaals. "Het is mijn baby."

De manifestante maakt deel uit van de feministische protestgroep FEMEN. 'Alma mater' stond er op haar borstkas en haar rug geschreven. 'Voedende moeder' dus, als u het letterlijk uit het Latijn vertaalt.

Dat de vrouw net moederdag uitkoos om haar boodschap in de verf te zetten, is uiteraard geen toeval. "We vragen aan de paus dat hij het recht op borstvoeding voor alle moeders ter wereld zou erkennen. Waar we willen, wanneer we willen", klinkt het op de site van de organisatie. Blijkbaar zouden ook enkele journalisten opgepakt geweest zijn omdat ze foto's en filmpjes van het opmerkelijke tafereel gemaakt hadden.

Het is niet de eerste keer dat Femen haar pijlen op het Vaticaan richt. Op Kerstmis probeerde een topless activiste een Jezusbeeld te stelen uit de kribbe op het Sint-Pietersplein.

Een dag eerder waren twee collega's ook al komen protesteren, zij hadden de woorden #MeToo en 'Assaulted by church' (aangerand door de kerk; nvdr) op hun bloot bovenlijf staan.

Ruim twee maanden geleden maakte ook Silvio Berlusconi van dichtbij kennis met het fenomeen.