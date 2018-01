"Wat moet dit voorstellen?" Jeans met (te) weinig textiel spreekt tot de verbeelding Sven Van Malderen

16u27

Bron: Daily Mail 3 Twitter Bizar Een olijke jeans die tocht, zowel langs voor als langs achter? Het bestaat! De Britse webshop ASOS bood het bizarre kledingstuk een tijdlang te koop aan voor 85 euro. Intussen is het hebbeding van het blitse modemerk The Ragged Priest niet meer terug te vinden op de site. Tijdelijk uitverkocht of afgeserveerd na alle kritiek, dat is niet helemaal duidelijk.

Op Twitter was immers een stortvloed aan commentaar losgebarsten. "Wat moet dit in godsnaam voorstellen? Zo'n prijs en dan is het zaakje nog helemaal zichtbaar", klonk het. Of nog: "Noem me ouderwets, maar ik steek mijn kont toch graag helemaal in een jeans." En: "Wat een bizarre trend. Hier zullen alle 'pussy grabbers' ongetwijfeld heel blij mee zijn."

£75 to get ur foof out on ASOS. Like. Wtf is this mess. pic.twitter.com/JI84e8atAF mel(@ m_lissalee) link

ASOS is selling #crotchless #jeans and the #internet is confused https://t.co/P6hoXeajY0 What a #bizarre styled fashion that will no doubt make all "pussy grabbers" very happy and send wrong message.#FashionClothes #Ugly #Fashion? Syed Hussain, Ph.D(@ syedn_hussain) link

Het ontwerp doet verdacht veel denken aan chaps, die billoze leren broeken voor cowboys en lederfanaten. De makers benadrukken echter vooral de extra portie uitstraling die je met deze jeans krijgt, "zeker in combinatie met een T-shirt en een hip hoedje".

Loose Women Shirley Ballas op de set van 'Loose Women'.

De broek spreekt over de plas alvast tot de verbeelding. Danslerares Shirley Ballas pakte er in de talkshow 'Loose Women' mee uit en 'The Sun' stuurde er een model de straat mee op. "Ik voelde wel dat ik bekeken werd", luidde haar verdict. "Enkele voorbijgangers waren zichtbaar geschrokken, maar tegelijk voelde het wel bevrijdend aan."

The Sun

"Toen ik over de brug wandelde, voelde ik een stevige bries. Aan de bushalte maakte ik snel vrienden, iemand wilde zelfs dat ik een eindje met hem meereed. Met deze outfit zou ik makkelijk enkele gratis drankjes kunnen scoren. Het is iets gewaagder dan wat ik normaal draag, maar voor een avondje uit moet het wel kunnen."

This is what happened when we sent a brave woman out onto the streets of London in those crotchless ASOS jeans 😂 https://t.co/uLCNm9m8A6 pic.twitter.com/uyaAG9yYXk Fabulous(@ Fabulousmag) link