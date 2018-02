"Waarom grijpt moeder niet in?" Kleuter zet met hels gekrijs acht uur lang vliegtuig op stelten Sven Van Malderen

15 februari 2018

18u31

Bron: Daily Mail 0 Bizar Een ware nachtmerrie: anders kan Shane Townley zijn vlucht van Duitsland naar New York niet omschrijven. Een driejarige jongen zette ruim acht uur lang het vliegtuig op stelten met zijn onophoudelijk gekrijs en irritant gedrag. De kunstenaar filmde stukjes van de calvarietocht en goot de beelden in een veelzeggend filmpje. Heel wat passagiers vragen zich af waarom de moeder niet ingreep.

Nog voor de vlucht vertrok, was de kleuter al op de rugleuning van zijn stoeltje geklommen. Zijn moeder vroeg aan een stewardess of de wifi aangezet kon worden, zodat hij zich met zijn iPad kon bezighouden. Voor de rest kreeg het kind vrij spel, tot grote frustratie van de medepassagiers. Sommigen dekten zelfs hun oren af om al dat geschreeuw niet te moeten aanhoren.

Wie dacht dat het kabaal na een tijdje zou minderen, was eraan voor de moeite. Een hele vlucht lang zou het jongetje hun trommelvliezen teisteren. Hij mocht ook alleen door het gangpad lopen en tegen het plafond kloppen. "Kalmeer nu maar, liefje", was de enige reactie van zijn moeder.

"Cabinepersoneel deed haar best"

Volgens sommige bronnen zou de jongen een bepaalde aandoening hebben. Welke precies is niet duidelijk. De moeder heeft er in het vliegtuig zelf in ieder geval nooit wat van gezegd.

"Ik heb geen klacht ingediend, maar het zou me niet verbazen als iemand dat wel gedaan zou hebben. Hij stoorde werkelijk iedereen op dat toestel", aldus Townley. "Het cabinepersoneel deed haar best, maar volgens de moeder zou het wel overgaan als hij internet had. Niet dus."

"Bel een duiveluitdrijver"

Een woordvoerder van Lufthansa maakte duidelijk dat de meeste passagiers wel begrip hadden voor de situatie. "Onze stewardessen deden er alles aan om de boel te ontmijnen en de moeder bij te staan. Of er op medisch vlak iets scheelt met hem? Daar mogen we om privacyredenen geen commentaar over geven."

De reacties op het filmpje zijn alvast niet mals. Vooral de moeder wordt met de vinger gewezen omdat ze amper ingreep. "Dat vliegtuig had niet eens mogen opstijgen. Wie zich zo gedraagt, zou van boord gezet moeten worden", klinkt het onder meer. Of nog: "Bel een duiveluitdrijver. Zelfs koptelefoons hadden deze terreur niet kunnen tegenhouden." En: "Hij ziet eruit als een verwend nest dat alles mag van zijn ouders."

"Een kind film je niet"

Anderen houden er rekening mee dat er méér aan de hand is dan alleen maar slechte opvoeding. "Mijn zoon is autistisch en zou ook flippen bij zo'n langeafstandsvlucht", twitterde Sarah Jordan. "Ten eerste: een kind film je niet. En ten tweede: oordeel niet als je de omstandigheden niet kent. Jullie moesten jullie allemaal schamen."

Ook Amy Calderbank nam het op voor de moeder. "Zij moest hier ook naar luisteren. Of denken jullie dat ze kickt op het getier van haar kind?"

Kinderen verboden?

Sommigen stelden voor om bepaalde vluchten enkel voor volwassenen te reserveren. Die suggestie was ook bij Virgin Atlantic al eens op tafel gekomen. "Maar kinderen verbieden lijkt me een heel slecht idee", reageerde de toenmalige CEO Paul Charles toen. "Wat wordt dan de volgende categorie die je uitsluit? Het hek zou dan pas echt van de dam zijn."