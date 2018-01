"Volgens de Koran belde Noach met gsm naar zoon om hem te verwittigen over zondvloed", meent Turks academicus EB

Bron: TRT 1 32 RV Dr. Yavuz Örnek en presentatrice Pelin Çift van het discussieprogramma op de Turkse TV-zender TRT 1. Bizar Opschudding tijdens een tv-programma, zaterdag op de Turkse zender TRT 1. Daar beweerde academicus Dr. Yavuz Örnek dat Noach met z'n gsm naar zijn zoon belde om die ervan te verwittigen dat de zondvloed op komst was.

"De golven sloegen tot 400 meter hoog en een van zijn drie zonen was ver weg", staafde Örnek zijn redenering tegenover zijn argwanende gesprekspartner en professor theologie Ömer Faruk Harman. "In de Koran staat dat Noach met zijn zoon sprak. Maar hoe konden zij hoegenaamd met elkaar communiceren? Gebeurde er een mirakel? Misschien. Maar ik ben er van overtuigd dat hij zijn zoon contacteerde met z'n gsm".

"Ik ben een academicus. Ik spreek voor de wetenschap", aldus nog de lector aan de faculteit Maritieme Wetenschap van de universiteit van Istanboel.

Staal en kernenergie

En Örnek had nog andere opzienbarende invalshoeken bij het Bijbelverhaal in Genesis over het schip waarmee Noach, zijn gezin en vele dieren met hen de zondvloed overleefden. "De technologie van 10.000 jaar geleden was veel verder geëvolueerd dan de meeste mensen denken", betoogde de wetenschapper. "Zo gebruikte Noach staal om zijn Ark te bouwen en werd het schip aangedreven door kernenergie".

Nog volgens professor Örnek bracht Noach niet echt dieren aan boord van de Ark, maar wel een zaad- en eicel van elk levend wezen.

Zondvloed aan ongeloof

De beweringen van Örnek lokten begrijpelijkerwijs nogal wat reacties op sociale media, waar een zondvloed aan ongeloof opsteeg. Na een commerciële break werd het ook presentatrice Pelin Çift te gortig. Zij gaf aan dat ze de sceptische reacties van de kijkers en op sociale media deelde.