"Twaalfjarigen vragen of ze seks met mij kunnen hebben": pornoster spelt hun ouders de les, maar krijgt nu zelf pak kritiek Sven Van Malderen

22 januari 2018

13u28

Bron: France Info 0 Bizar Veel te jonge kinderen die toch expliciete berichten sturen? Nikita Bellucci heeft er meer dan genoeg zien passeren. De voormalige pornoster wijst met een beschuldigende vinger naar de ouders, zij wijzen hun kroost immers niet voldoende op de gevaren. Maar die kritiek is nu als een boemerang in haar gezicht teruggekeerd. "Met zo'n beroep hoef je anderen niet de les te spellen. Je bent zelf deel van het probleem", luidt de teneur.

"Zou je mij naaktfoto's willen sturen?" Getekend: een 13-jarige. Of nog erger: "Ik ben twaalf jaar. Het is mijn droom om je te beffen." En: "Wil je seks hebben met een gast van twaalf jaar?" De ongepaste boodschappen die Bellucci soms toegestuurd krijgt van jonge tieners laten weinig aan de verbeelding over.

De pornoster gebruikt die voorbeelden nu om een nijpend probleem aan te kaarten. "Waar blijft de (seksuele) opvoeding van de ouders? Ze hebben er geen idee van wat hun kinderen allemaal uitspoken op het internet", klinkt het. "Het is al gebeurd dat ik hun ouders via Facebook opzoek en een screenshot doorstuur. Helaas heb ik daar nog nooit antwoord op gekregen."

Bellucci zag haar 'fans' door de jaren heen steeds jonger worden. "Dat volwassenen zo'n opmerkingen maken, is niet meer dan normaal. Maar toen ik twaalf jaar was, had ik er nog geen idee van wat pijpen betekende."

Des bisous Een foto die is geplaatst door null (@nikita_bellucci) op 11 jan 2018 om 15:17 CET

"Ik moet mij niet schamen"

Het gebeurt blijkbaar ook niet enkel stiekem. "Op een dag was ik een koffie aan het drinken met een kameraad en zijn vader. Een moeder stapte op me af en vroeg of ik samen met haar minderjarige zoon op de foto wilde. Is dat nog normaal?"

"Ja, porno ligt op internet zomaar voor het grijpen. Maar het is niet mijn taak om jullie kinderen deftig op te voeden, neem zelf jullie verantwoordelijkheid op", klinkt het.

"Waarom moeten ze op 13-jarige leeftijd al allemaal een Snapchat-, Instagram- en Facebookaccount hebben? Omdat iedereen dat heeft, luidt het antwoord dan. Oké, maar kom dan niet bij mij klagen als ze er misbruik van maken. Ik ben niet diegene die zich moet schamen. Het enige wat ik vraag, is om even stil te staan bij wat jullie zonen in het geniep soms doen."

😈 bonne nuit les gens 🌹 Een foto die is geplaatst door null (@nikita_bellucci) op 14 jan 2018 om 00:49 CET

"Mijn leven lang op politiebureau"

Haar uithaal op Twitter werd in 24 uur tijd meer dan 9.000 keer gedeeld. Lovende reacties kreeg ze genoeg, maar Bellucci werd ook zelf hard op de korrel genomen. "Ik word bedolven onder de beledigingen", klonk het de dag nadien. "Ongetwijfeld omdat de boodschap van mij komt. Als pornoactrice heb je blijkbaar niet het recht om goede raad te geven. De aandacht voor #metoo is een goede zaak, maar wij moeten alles blijkbaar maar blijven slikken. Nog een geluk dat ik geen klacht indien voor elke onbeschofte reactie, anders zou ik mijn leven lang op het politiebureau moeten zitten."

De verwijten en intimidaties werden zo talrijk dat Bellucci haar Twitteraccount nu tijdelijk door iemand anders laat beheren. "Ik moet aan mijn eigen mentale gezondheid denken", klinkt het.