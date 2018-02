"Toen ik zijn foto zag, wist ik hoe laat het was”: Daniel vindt na 25 jaar zijn biologische vader op bijzondere wijze terug TTR

12 februari 2018

15u00

De Britse Daniel Baker was 15 jaar oud toen hij ontdekte dat de man die hem had opgevoed niet zijn echte vader was. Dat betekende het begin van een intense zoektocht. Jarenlang zocht Daniel naar de man die hem en zijn moeder in de steek had gelaten. Diverse pogingen bleven mislukken. Net wanneer hij de moed dreigde op te geven, deed hij via de professionele netwerksite LinkedIn per toeval een ontdekking die zijn leven compleet veranderde.

Veel informatie over zijn biologische vader had Daniel niet. “Mijn moeder vertelde me dat hij na een werkdag bij het leger nooit naar huis was gekomen. Ze vermoedde dat hij een andere vrouw had gevonden”, vertelt Daniel aan The Daily Mail. Waarom is hij weggegaan? Wie is mijn biologische vader echt? Waar is hij op dit moment? Onbeantwoorde vragen die zorgden voor een groot mysterie.

Bovendien verliep de relatie met zijn moeder Elizabeth op dat moment bijzonder moeizaam. Ze kreeg immers mentale problemen toen het 11-jarige zusje van Daniel overleed aan een hersenvliesontsteking. Steun bij zijn zoektocht kreeg hij amper. De thuissituatie voor Daniel - toen zestien jaar oud - en zijn broer Lee werd onhoudbaar, waardoor hij besliste het huis te verlaten. Daniel, die zich ontzettend in de steek gelaten voelde, probeerde dan maar zonder hulp van zijn moeder op zoek te gaan naar zijn biologische vader.

Meer dan 25 jaar verliep die zoektocht bijzonder moeilijk. “Paul Baker is een veel voorkomende naam. Ik riep de hulp in van verschillende bedrijven en zocht ook in het archief van het leger", vertelt Daniel die geen enkel betekenisvol spoor vond. (Lees verder onder de foto.)

De situatie veranderde helemaal toen Daniel plots op een idee kwam toen hij aan het surfen was op de netwerksite LinkedIn. “Ik bedacht me dat ik nog nooit via LinkedIn naar mijn vader had gezocht", aldus Daniel die eerder al via sociale media had gezocht. "Ik typte in de zoekbalk zijn de tweede naam in en zag één resultaat verschijnen. Toen ik naar zijn foto keek, wist ik hoe laat het was.” In een mum van tijd kon Daniel het telefoonnummer van zijn vader achterhalen. Nooit hadden ze een woord met elkaar gesproken. “Terwijl ik naar mijn telefoon keek, bleef ik tegen mezelf zeggen dat ik hem moest bellen.”

Emotioneel weerzien

Al snel werd duidelijk dat de man aan de andere kant van de lijn zijn biologische vader was. “Hij vroeg me of ik een broer had met de naam Lee? Op dat moment wist ik het zeker”, aldus Daniel die nu zelf vader is. Wat volgde was een telefoongesprek dat veel verduidelijkte. Paul vertelde dat hij spijt kreeg van zijn beslissing en contact wilde opnemen in 1992. Dat bleek echter moeilijker dan gedacht. Het gezin was immers intussen al zestien keer verhuisd, waardoor Paul hen niet kon vinden.

Na heel wat heen-en-weer bellen, nodigde Paul enkele weken later zijn zoon Daniel en zijn kleindochter Cady uit voor een ontmoeting in Canada. De hereniging tussen vader en zoon verliep bijzonder emotioneel. “Toen we van het vliegtuig stapten, liep ik in zijn armen om hem te knuffelen. Iedereen keek naar ons omdat we aan het huilen waren.” Daniel reageert nog steeds vol ongeloof na zijn jarenlange zoektocht. “Als kind waren we met vijf en plots was ik helemaal alleen. Nu heb ik een familie met meer dan vijftig mensen. Iedereen weet wie ik ben. Het is zo spannend.”