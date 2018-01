"Pure aanranding": miljonair trakteert zoon voor zijn twaalfde verjaardag op twee stripsters Sven Van Malderen

19 januari 2018

18u31

Bron: La Vanguardia 446 Bizar Een miljonair heeft zijn zoon voor zijn twaalfde verjaardag getrakteerd op de komst van... twee stripsters. Nu de beelden online gekomen zijn, krijgt hij stevige kritiek te slikken.

Op het filmpje is te zien hoe twee jongedames in pikante lingerie voor hem dansen, op een bepaald moment neemt hij onder lichte begeleiding zelfs de borsten van een van hen vast. Het kind -zelf ook in bloot bovenlijf- weet duidelijk niet wat hem overkomt.

De vader in kwestie kijkt intussen met trots toe, vrienden en familieleden vereeuwigen het spektakel met hun smartphone. Het opmerkelijke feestje zou in de Verenigde Staten plaatsgevonden hebben, maar waar precies is niet bekend. Volgens de Spaanse krant 'La Vanguardia' zwemt de vader wel in het geld.

Zoals verwacht regent het nu verwijten aan het adres van de vader. "Dit is zo vulgair. Geld koopt je duidelijk geen klasse", klinkt het onder meer. Of nog: "Als dit een twaalfjarig meisje was, zou het kot helemaal te klein zijn. Jongens moeten ook beschermd worden." En: "Wat bezielt die stripsters in godsnaam? Dit is pure aanranding van een kind."