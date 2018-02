"Poef en hij was weg": passagiers beschrijven het moment dat deur uit vliegtuig valt IB

12 februari 2018

01u30

Bron: Twitter, cbc.ca, news.com.au 0 Bizar Passagiers van de Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Dana Air schrokken zich een hoedje toen vlak na de landing een deur van het vliegtuig het begaf en uit het vliegtuig viel. Niemand raakte gewond.

Volgens de luchtvaartmaatschappij heeft een van de passagiers bewust de deur gesaboteerd, maar de mensen die in de buurt van de nooduitgang zaten, ontkennen dit. “Die deur zat al de hele vlucht lang niet goed dicht, maar het cabinepersoneel ontkende dit en zei dat hij ‘gewoon op slot’ was”, zegt Igah Dagogo, die een stewardess tijdens de vlucht aansprak over de niet goed gesloten deur. “Ik zat naast de nooduitgang dus kon ik duidelijk zien dat de klink naar buiten stak en de deur dus niet goed gesloten was.”

Andere passagiers beamen dat de deur de hele vlucht lang – van Abuja naar de Nigeriaanse hoofdstad Lagos – 'onstabiel’ was. Toch weigert luchtvaartmaatschappij Dana Air alle verantwoordelijkheid te aanvaarden: “zonder een bewuste poging van een passagier om de deur te openen, kan dit niet gebeuren", zegt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

Ontploffing

“De lucht was lawaaierig en er kwamen trillingen vanuit het vloerpaneel. Ik zag dat het slot van de nooduitgang loshing”, zegt passagier Dapo Sanwo. “Na de landing, toen het vliegtuig naar de gate aan het taxiën was, hoorden we plots heel hard 'poef', een ontploffing. Daarna kwam een golf aan geluid en wind het vliegtuig binnen. Het was vreselijk. Het cabinepersoneel probeerde direct de schuld af te schuiven door te zeggen dat een passagier de deur had proberen te openen, maar iedereen ontkende dat. Toen probeerden ze om te voorkomen dat we foto’s of video’s zouden nemen.”

De luchtvaartmaatschappij blijft ontkennen in fout te zijn geweest. “Wanneer het vliegtuig in de lucht is, kan de deur niet ‘schudden’ omdat die volledig onder druk staat", aldus Dana Air in een verklaring. “Na de landing is een grondige inspectie uitgevoerd door onze ingenieurs en een team van de Nigeriaanse luchtvaartautoriteit en er werden geen gebreken gevonden. De veiligheid van onze passagiers was op geen enkel moment in gevaar”, aldus de luchtvaartmaatschappij, die eraan toevoegt dat “de passagier in kwestie nog wordt ondervraagd.”

In 2012 crashte een vlucht van Dana Air in Lagos. Daarbij kwamen 153 mensen om het leven.