"Ik wil niet eindigen als verwend kind": Saffron (18) heeft kleerkast van miljoen euro en en krijgt van haar twee vaders elke maand 5.600 euro zakgeld Sven Van Malderen

17u41

Bron: Daily Mail 10 Instagram Bizar Een kleerkast met enkel maar peperdure merken als Prada, Burberry, Gucci en Louis Vuitton, ter waarde van ruim een miljoen euro. Daarnaast een Fabergé-ring van maar liefst 450.000 euro. En tot slot nog 5.600 euro per maand zakgeld. Nee, we hebben het hier niet over de dochter van een of andere wereldster. Wel over Saffron, een meisje dat nog maar net achttien jaar geworden is. Ze werd opgevoed door Barrie en Tony Drewitt-Barlow, een homokoppel én toevallig allebei miljonair. Sterker nog: samen met haar tweelingbroer Aspen was Saffron het allereerste kind in het Verenigd Koninkrijk dat officieel geregistreerd werd met twee vaders in plaats van een vader en een moeder.

Nu de geluksvogels volwassen geworden zijn, krijgen ze er elk meteen nog een Range Rover bovenop. En om het helemaal af te maken, investeren de ouders ruim een miljoen euro om de nieuwe cosmeticazaak van Saffron van de grond te krijgen.

Dankzij het draagmoederschap kregen Saffron en Aspen nog drie broers: Orlando (13) en de tweeling Jasper en Dallas (6). De hoop op een tweede dochter blijft bestaan bij Barrie en Tony, want "nu is er te veel testosteron in huis".

My beautiful family x Een foto die is geplaatst door null (@donbarrie) op 05 jan 2018 om 14:59 CET

"Miljoenen naar het goede doel"

"Ik weet dat ik mezelf onvoorstelbaar gelukkig mag prijzen", aldus het meisje. "'Dad' en 'daddy' houden van de fijnere zaken in het leven, dat is iets wat ik van hen geërfd heb. Ze zijn altijd bijzonder genereus geweest, ze doen niets liever dan mij en mijn broers verwennen. Ze hebben ook geen schrik om hun dure levensstijl te tonen. Ze hebben hun succes zelf verwezenlijkt en dan mag je je geld uitgeven aan wat je maar wil, vinden ze. In hun ogen wordt het wel tijd dat ik nu zelf begin te werken. Ze willen dat ik even succesvol word als zij."

Beide heren beschikken samen over zo'n 45 miljoen euro, een fortuin dat onder meer te danken is aan een bedrijf dat medisch onderzoek verricht. "We zijn enorm trots op al onze kinderen, maar we hebben hen ook al duidelijk gemaakt dat we de nodige miljoenen zullen schenken aan goede doelen", aldus Barrie. "Onze kinderen moeten hun eigen weg in het leven zoeken, net als wij gedaan hebben. Ja, we verwennen hen. Maar ze kennen ook de waarde van geld. Ze weten maar al te goed vanwaar wij gekomen zijn."

Een foto die is geplaatst door null (@donbarrie) op 01 dec 2017 om 10:46 CET

"Liever niet in McDonald's"

Saffron heeft de boodschap alvast begrepen, zij wil meer dan ooit op eigen benen staan. "Dat miljoen dat ik gekregen heb, wil ik ooit helemaal teruggeven. Ik wil niet eindigen als een verwend kind dat op de rijkdom van haar ouders blijft teren."

Die eerste duw in de rug heeft Barrie met alle plezier gegeven. "Ik wil niet dat mijn kinderen in de McDonald's moeten werken of ergens gaan kuisen om de eindjes aan elkaar te knopen. Saffron staat dankzij ons op de eerste trede van de ladder, en dat vind ik niet meer dan normaal."

"Als klein meisje hield ik al enorm van cosmetica en make-up", vult Saffron aan. Jaarlijks geef ik er ruim 30.000 euro aan uit, vooral merken als Tom Ford en Chanel vallen in de smaak." In haar eigen zaak Barking Mad Cosmetics gebruikt ze iets klantvriendelijkere prijzen, een huid- of nachtcrème kost bijvoorbeeld zo'n 30 euro. Saffron heeft zelf ook al een deal gesloten met een shopkanaal op de televisie.

Een foto die is geplaatst door null (@donbarrie) op 05 jan 2018 om 15:00 CET

"Pa is veel te flamboyant"

De schatrijke familie brengt de meeste tijd door in een herenhuis met tien slaapkamers in Tampa (Florida). Prijskaartje: 5,5 miljoen euro. Hun buitenverblijf staat in het Britse Essex. Voor hun verjaardag maakten Saffron en Aspen de oversteek omdat ze dan cocktails en champagne mochten drinken. De wettelijke leeftijd voor alcohol staat in Amerika immers nog steeds op 21 jaar.

Opvallend ook: niemand heeft een grotere privécollectie Fabergé-eieren dan de Drewitt-Barlows. "Barrie krijgt het op zijn heupen als hij Lottowinnaars hoort verkondigen dat hun leven niet zal veranderen. Laat het geld toch rollen, is zijn insteek. Hij geeft trouwens nog drie keer meer aan zijn kledij dan ik. Hij is veel te flamboyant en weigert naar mijn stijladvies te luisteren. Zijn favoriete outfit is een bloemenpak van Gucci met daaronder schoenen van Prada. Je kan er gewoon niet naast kijken."

Love my family x Een foto die is geplaatst door null (@donbarrie) op 24 nov 2017 om 03:12 CET