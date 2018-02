"Ik ben Moeder Maria en ga Kindje Jezus halen in de crèche": politie zet vrouw aan de kant na dolle achtervolging EB

12 februari 2018

10u57

Bron: The News-Enterprise 0 Bizar In de Amerikaanse staat Tennessee heeft de politie na een wilde achtervolging een vrouw uit het verkeer geplukt. Niks bijzonders, zal u denken, ware het niet dat de 52-jarige Connie Lynn Allen beweerde dat zij Moeder Maria was en bovendien op weg was om Kindje Jezus af te halen in de crèche.

De auto van mevrouw Allen werd zaterdagnamiddag gespot op de Interstate 65 in Elizabethtown. Een anoniem politievoertuig flitste het voertuig dat met een snelheid van meer dan 190 kilometer per uur over de weg raasde. De anonieme politieauto zette de achtervolging in met zwaailichten en loeiende sirenes.

Dat kon de laagsvliegster niet tot andere gevoelens brengen. Andere politiewagens zetten mee de jacht in op de hardrijdster. Mevrouw Allen reed zelfs over de pechstrook om andere auto's voorbij te steken.

Met Gods toestemming

Ruim 24 kilometer verderop kon de vrouw eindelijk klemgereden worden. De agenten moesten hun vuurwapen trekken om Allen uit haar auto te krijgen. Haar uitleg was zo mogelijk nog spectaculairder dan haar dolle rit. Volgens het politierapport verklaarde Connie Lynn Allen dat zij Moeder Maria was en dat ze dringend Kindje Jezus moest gaan afhalen in de kinderopvang. De vrouw beweerde bovendien dat ze zes jaar geleden was overleden en dat God haar de toestemming had gegeven om zo snel te rijden.

Connie Lynn Allen wordt beschuldigd van onder meer roekeloos rijgedrag en overdreven snelheid. Ze mag tot bezinning komen in de gevangenis van Hardin County.