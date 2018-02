"Hij zag er echt vuil uit": Emmy ontmoet dakloze alcoholverslaafde op straat, twaalf jaar later zijn ze getrouwd en hebben ze een tweeling Sven Van Malderen

02 februari 2018

13u29

Bron: This Morning 3 Bizar Een toevallige ontmoeting op straat met een dakloze alcoholverslaafde: meer was er niet nodig om het leven van Emmy Abrahamson helemaal op z'n kop te zetten. Twaalf jaar later is ze met die persoon getrouwd en heeft ze twee kinderen van hem op de wereld gezet. Zouden sprookjes dan toch echt bestaan?

De Zweedse vrouw voelde meteen vlinders in de buik toen Vic Kocula haar in Amsterdam aansprak. "Hij wilde het uur weten, maar er stond een grote klok voor onze neus. Ik vond het vooral een goedkoop trucje om met mij te beginnen praten."

Tien minuten later dacht Emmy er al helemaal anders over. De twee maakten een afspraakje voor de week nadien, op hetzelfde bankje. "Ik had meteen gemerkt dat hij dakloos was, want hij zag er vuil uit. Zijn baard was toen nog groter, zijn handen en vingernagels deden me gruwelen. Hij droeg ook een koffer, pas later zou ik erachter komen dat hij daar zijn slaapzak en blikjes bier in bewaarde."

"Hij had echter ook de knapste bruine ogen die ik ooit gezien had en hij deed me meteen lachen. Ik kreeg hem maar niet uit mijn gedachten. Hoe kon iemand in die situatie nog zo veel zelfvertrouwen hebben?"

"Ik wilde hem kussen, maar hij stonk nogal"

De Amerikaan was een backpacktrip doorheen Europa aan het maken, maar dat avontuur verliep niet helemaal volgens plan. Uiteindelijk zou hij in Nederland als bedelaar stranden. "Mijn geld was sneller op dan gedacht. Ik was dakloos én verslaafd aan alcohol, dat besef kwam hard binnen."

Toch liep Vic de liefde van zijn leven nog bijna mis. "Hij was twintig minuten te laat voor ons afspraakje", sakkert Emmy. "Ik wilde naar mijn zus bellen om mijn hart uit te storten, zo stom voelde ik me. Maar plots kwam hij toch opdagen, op een kinderfiets nota bene. Ik wilde hem kussen, maar hij stonk nogal."

Telefoonnummer

Op een bepaald moment moest Emmy terug naar Wenen, de plek waar ze woonde. Vic had haar telefoonnummer gekregen, maar hoe groot was de kans dat hij contact zou opnemen? "Ik wist niet zeker of ik hem ooit nog te zien zou krijgen. Drie weken later kreeg ik plots telefoon. Het was Vic, met de boodschap dat hij me helemaal tot in Oostenrijk gevolgd was. Sindsdien zijn we niet meer van elkaars zijde geweken."

De Amerikaan was net tevoren nog een weekend in de cel beland. "Ze hadden me gearresteerd omdat ik een kip gestolen had. Na dat akkefietje nam ik de trein richting Wenen, het geld voor dat ticket heb ik bij elkaar kunnen bedelen. Op den duur weet je wel hoe dat moet."

Niet helemaal autobiografisch

Het koppel heeft intussen een tweeling van zes jaar, Desta en Til. Vic hervatte zijn studies en verdient nu zijn brood als elektrotechnicus. "Ik had gezien hoe slim hij was. Wat een zonde zou het geweest zijn als hij met die intelligentie niets gedaan had. Gelukkig heb ik hem kunnen overtuigen", aldus Emmy.

De vrouw schreef nu zelfs een boek over hun apart liefdesverhaal. 'How to Fall in Love With a Man Who Lives in a Bush' is echter niet helemaal autobiografisch geworden. "Ik wilde het verhaal nog wat spannender maken, vandaar dat ik enkele details veranderd heb. Ik hoop dat de lezers er oprecht blij van zullen worden."