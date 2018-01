"Drie seconden kijken en dan spoel je door": honderden pornosterren strijden in Las Vegas voor 'hun' Oscarbeeldje Sven Van Malderen

27 januari 2018

14u19

Bron: The New York Post 0 Bizar Honderden pornosterren zijn deze week naar Las Vegas afgezakt om er in het Hard Rock Hotel de AVN Awards bij te wonen. In mensentaal: de Oscars voor de porno-industrie. Anna Polina geldt als een van de favorieten in de categorie 'buitenlandse actrices', 'Half His Age: A Teenage Tragedy' sleepte maar liefst elf nominaties in de wacht. Maar hoe worden die kanshebbers bepaald? Grote baas Peter Warren gunt ons een blik achter de schermen.

"On ne peut pas seulement faire des pas en arrière pour prendre de l'élan... Sinon on fini par avancer dans le mauvais sens." Pic by @joby_rawlins 4 @marcdorcel #pornolady #myquoteoftheday Een foto die is geplaatst door null (@annapolina_) op 23 jan 2018 om 15:28 CET

Een jury van vijf mannen en vier vrouwen kwam in oktober samen in het hoofdkwartier van AVN (Adult Video News) in Californië. Zij kregen de heikele opdracht om de hoogtepunten te selecteren uit maar liefst 10.000 porno-inzendingen. In totaal bestaan er 75 categorieën, denk maar aan beste trio, beste orale scène en -jawel- beste drama. Voor elk segment dienden vijftien kandidaten genomineerd te worden.

“Love you Angels” “Aww, we love you Charlie!” AVN Adult Entertainment Expo Vegas! Een foto die is geplaatst door null (@mostinterestingmaninworld) op 27 jan 2018 om 08:19 CET

Een hondenstiel dus, maar Warren heeft er bepaalde trucjes voor. De afstandsbediening ligt in ieder geval altijd binnen handbereik. "Het kan heel snel gaan. Als je na drie seconden genoeg gezien hebt, spoel je gewoon door. Op die manier krijg je nog altijd een goed beeld van wat er te zien is. We hebben dit intussen al zo vaak gedaan dat we weten waar we ons aan mogen verwachten."

Sommige beslissingen verdienen dan weer iets meer aandacht. "Als een bepaalde scène er interessant uitziet, kijken we op normale snelheid. Uiteindelijk houden we bijvoorbeeld negentien fragmenten over, dan dienen er nog slechts vier af te vallen."

Een consensus wordt over het algemeen snel bereikt. "Het is makkelijker om de vijftien beste pornoscènes rond dubbele penetratie te selecteren dan de vijf beste documentaires voor de echte Oscars. Maar het blijft een intens karwei. En hoe langer het duurt, hoe meer de zenuwen op de proef gesteld worden. Als de sfeer te verhit wordt, proberen we grapjes te maken. Of we pauzeren, dan kan er eens stoom afgelaten worden."

Voor volledige filmcategorieën geldt een speciale regeling. "Iedereen krijgt huiswerk mee naar huis. Eén persoon maakt bijvoorbeeld een eerste selectie in de categorie 'beste anale film', iemand anders kort die lijst vervolgens nog in. Pas dan komen we samen om er uiteindelijk de vijftien kanshebbers uit te pikken."

Die keuze blijft natuurlijk heel persoonlijk. "Ik let vooral op het script, de acteerprestaties en natuurlijk de seksscènes", maakt Sherri Shaulis duidelijk. "Een pornofilm beschikt uiteraard nooit over een Hollywoodbudget, maar de acteurs moeten uiteraard wel altijd het beste van zichzelf geven. Een bepaalde intensiteit of de klik tussen de hoofdrolspelers kan me soms echt ontroeren."

Always keeping it classy #nobu #avn #avnawards #poty #performeroftheyear #winning Een foto die is geplaatst door null (@officialaubreykate) op 27 jan 2018 om 09:20 CET

Als alle keuzes gemaakt zijn, nemen dertig mensen de eindbeslissing. De negen juryleden krijgen dan versterking van 'recensenten' en 'experts in het vak'. Ieder van hen mag punten uitdelen, van 1 tot en met 15. Wie als beste uit de bus komt, wint uiteindelijk ook de trofee. Ter vergelijking: bij de echte Oscars mogen 7.258 uitverkorenen oordelen over de beste film van het jaar.