"Alsof we criminelen zijn": Jean-Claude (80) mag voorlopig niet trouwen met 42 jaar jongere vrouw Sven Van Malderen

12u34

Bron: Nice-Matin 9 Twitter Déborah Thomman (38) en Jean-Claude Beltram (80). Bizar Er zit 42 jaar leeftijdsverschil tussen Déborah Thomman (38) en Jean-Claude Beltram (80). Te verdacht om te mogen trouwen, oordeelt het gemeentebestuur van de Franse badplaats Cagnes-sur-Mer. Een onderzoek moet nu uitwijzen of hun intenties wel oprecht zijn. "Is de inquisitie terug? Het lijkt wel alsof we criminelen zijn", foetert de bejaarde man in de lokale krant 'Nice-Matin'.

Het koppel raakte twee jaar geleden dolverliefd op elkaar. Op 20 november lieten ze in het gemeentehuis weten dat ze graag in het huwelijksbootje wilden stappen. Een week later volgde echter een koude douche: de ambtenaar van de burgerlijke stand wilde hen eerst onder vier ogen spreken. "We zijn elk een uur lang ondervraagd geweest, maar we snappen niet waarom", klinkt het.

"Enkel het fysieke aspect"

"Er zijn verschillende redenen die ons hiertoe aangezet hebben", klinkt het vanuit officiële bron. "Eerst en vooral is er het grote leeftijdsverschil. Déborah begeleidt daarnaast ook mensen in de laatste levensfase, het toeval wil dat zijn moeder nu net gestorven is. Tenslotte wilden ze heel snel trouwen, zonder dat haar kinderen op de hoogte zouden gebracht worden. Dat alles samen maakt dat er twijfel ontstaan is."

"De ontmoeting met de vrouw is normaal verlopen. Mijnheer had het echter constant over het fysieke aspect van de relatie. Er is een rapport opgesteld, waarna de minister van Justitie besloten heeft het huwelijk uit te stellen. Er moet eerst onderzocht worden of een van beide partners slechte bedoelingen heeft."

"Zo gechoqueerd dat ik niet meer wist wat zeggen"

Het hele proces is bij het koppel in het verkeerde keelgat geschoten. "Ik kreeg vragen over onze eerste ontmoeting: hoe, wanneer en waar was dat gebeurd? Maar dan werd het helemaal gênant: die ambtenaar wilde weten of we intiem geweest zijn in het bijzijn van de moeder van Jean-Claude. Ik was zo gechoqueerd dat ik niet meer wist wat zeggen."

"Het was inderdaad ongelooflijk", vult Beltram aan. "De inquisitie is helemaal terug. Onze liefde wordt onterecht in vraag gesteld. Ja, Déborah is inderdaad een pak jonger dan ik. En dan? Ik denk niet dat we de enigen in die situatie zijn. Ik ben geen pooier die misbruik maakt van haar vriendelijkheid en schoonheid. We zijn intussen een jaar verloofd, maar we dragen nu al ringen. We hebben een huwelijksakte en staan in contact met een priester uit Nice, want we willen ook zo snel mogelijk religieus trouwen."

"Ik was pisnijdig"

Beltram geeft toe dat hij tijdens het gesprek met de ambtenaar enkele ondoordachte uitspraken gedaan heeft. "Maar ik was op dat moment pisnijdig", klinkt het. Het koppel weigerde ook hun verklaringen te ondertekenen. "Er stond geschreven dat ik er verliefd uitzag, maar dat het Jean-Claude enkel te doen was om de seks. Daarnaast zou hij ook zijn kinderen willen onterven. Wat een leugens. Geld speelt hierbij geen enkele rol!"

"We zien elkaar doodgraag, en dat intussen al twee jaar lang", besluit Beltram. "Déborah is voor mij een geschenk uit de hemel. We zijn allebei heel gelovig, hierover zouden we nooit liegen. Binnen enkele dagen moeten we naar het commissariaat voor een nieuw gesprek en ik krijg zelfs nog een psychiater op mijn dak. Het lijkt wel alsof we criminelen zijn. Maar het is toch geen misdaad om elkaar -ondanks het grote leeftijdsverschil- graag te zien?"

