'Purple Rain' in Beveren? Beekje kleurt plots paars

05 februari 2018

Een waterloop langs de Dijkstraat in Melsele kleurde vandaag opvallend purper. Een getuige merkte de vervuiling vanmiddag op en ging dit melden bij de lokale politie. Die stelde de milieudienst van de gemeente in kennis voor een onderzoek. De oorzaak van het purper water in de beek is voorlopig niet bekend maar wellicht gaat het om verf die geloosd werd. De vervuiling is wellicht afkomstig van een woning langs de Dijkstraat aangezien er op deze plek nog geen gescheiden rioleringsstelsel is. Iemand heeft dus vermoedelijk achteloos verf weggegoten in een spoelbak met dit opmerkelijk kleurrijk tafereel als gevolg.

