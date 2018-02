'Pig Roast': wie dikste studente in bed kreeg, steeg op 'seksranglijst' elite-unief Cornell Studentenvereniging in zwaar weer mvdb

Een studentenvereniging aan de presitigieuze Cornell-universiteit in de staat New York staat onder toezicht na een bizarre 'wedstrijd' onder de leden. De jongemannen van Zeta Beta Tau gaven elkaar punten inzake het aantal studentes waarmee ze in bed kropen en welk gewicht deze hadden. De 'competitie' werd de Pig Roast gedoopt, wat zoveel als 'varkensgebraad' betekent.

Cornell met meer dan 20.000 studenten, behoort tot de Ivy League: de acht elite-universiteiten van de Verenigde Staten. De directie kreeg vorig jaar verschillende meldingen binnen en startte een onderzoek.

Zeta Beta Tau is een mannelijke studentenfraterniteit die op tientallen Amerikaanse universiteiten een afdeling heeft. Op Cornell heet die afdeling Kappa. De Pig Roast was hun initatief, andere afdelingen wisten er niets van af. Telkens een nieuw lid de lakens deelde met een studente, kreeg hij een punt en steeg hij op een ranglijst. Indien er op die ranglijst sprake was van een ex aequo, ging het punt uiteindelijk naar de student die met de dikste bedpartner van bil was gegaan. Bij Zeta Beta Tau heerste een omerta over de Pig Roast. De universiteitskrant bracht de zaak als eerste aan het licht.

Ryan Lombardi, de vice-rector van Cornell, heeft het over "weerzinwekkend gedrag dat vrouwen dehumaniseert en bijdraagt aan een klimaat waarin seksueel misbruik getolereerd wordt." Ook de leiding van de Kappa-afdeling valt naar eigen zeggen uit de lucht. "De beschreven beschuldigingen zijn in strijd met de waarden en normen die wij als Zeta Beta Tau omarmen (...) Wij zullen niet nalaten de verantwoordelijken te identificeren en hen uit de fraterniteit te gooien", luidt het in een reactie. De club staat vanaf nu twee jaar onder toezicht van de universiteit. De leden zullen verplicht moeten deelnemen aan twee workshops rond seksueel geweld.