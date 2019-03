“Opgelet, luchtaanval”: bestuurders op E40 krijgen plots bizarre waarschuwing op gps HA

01 maart 2019

17u34

Bron: Het Nieuwsblad, eigen berichtgeving 2 Bizar Bestuurders met een TMC-systeem in hun wagen, dat lokale verkeersinformatie weergeeft op de gps, kregen deze week een opmerkelijke melding terwijl ze op de E40 van Brussel naar Gent reden. Op het scherm verscheen een waarschuwing voor een luchtaanval. Geen paniek: het gaat om een geval van hacking, zegt de federale politie in Het Nieuwsblad.

In het bericht werd gewaarschuwd voor een luchtaanval “tussen Aalst en kilometerpaal 30", maar daar was uiteraard niets van aan. Blijkt nu dat het TMC-systeem van de bewuste automobilisten werd gehackt. “Vorig jaar kregen we al eens een soortgelijke melding binnen, maar veel kunnen wij er niet tegen doen”, zegt de politie.

Gecodeerde info

Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum is het niet de eerste keer dat hackers via het FM-kanaal berichten verzenden om mensen bang te maken. “Zo werd er ook al eens gewaarschuwd voor een terreuraanval.” De verkeersdienst stuurt dagelijks gecodeerde informatie door over de toestand op onze wegen, “onder meer naar de openbare omroep”. “Maar blijkbaar slagen hackers er soms in om die codes te kraken”, aldus Bruyninckx.

Bij het verkeerscentrum kunnen ze alvast niet lachen met de berichten. “Ze kunnen bestuurders erg in de war brengen terwijl die aan het rijden zijn.”

Audi-bestuurders

In het verleden doken inderdaad al dergelijke berichten op. Opvallend is dat in 2016 vooral Audi-eigenaars de waarschuwing voor een luchtaanval te zien kregen. Dat gebeurde toen via radiosignalen van de verkeersdienst van de RTBF. Achteraf bleek dat een zendamateur achter de boodschappen zat.

De woordvoerster van Audi België, Sofie Luyckx, bevestigt in Het Nieuwsblad dat vroeger inderdaad vooral Audi-bestuurders zo’n berichten ontvingen. Maar ze benadrukt dat het krijgen van de meldingen zeker niet merkgebonden is. “Dat heeft ons onderzoek uitgewezen.” Ook experts van het automerk stellen dat het om hacking gaat.