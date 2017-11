'Onschuldige' foto op Instagram van maîtresse doet overspelige man de das om jv

Bron: The Independent 0 Instagram Een mooi zicht dat blijkbaar maar vanuit één slaapkamer kon gefotografeerd worden. Bizar De Russische Yulia Agranovych ontdekte op een bizarre manier dat haar man haar bedroog. Een foto op de Instagram van zijn maîtresse deed bij Agranovych een belletje rinkelen. Gevolg: ze heeft de scheiding aangevraagd.

Toen Yulia Agranovych aan het scrollen was door haar Instagram, botste ze op het account van Vlada Abramovich. Het viel haar op dat ze heel wat gemeenschappelijke volgers had met Vlada. En blijkbaar niet alleen dát, zou al snel blijken.

Eén specifieke foto liet haar niet los: die met een panorama dat Agranovych wel erg bekend voorkwam. Bij het grasduinen door de andere beelden van Vlada Abramovich viel haar oog vervolgens op "nog meer interessante foto's", ook waar haar man op stond. "Mooi zicht vanuit het raam van mijn slaapkamer", schreef Agranovych laconiek bij de bewuste Instagramfoto.

Geen vrije wil?

Ze confronteerde haar man en zijn maîtresse met wat ze ontdekt had. Aanvankelijk ontkende de kerel. Hij zei dat het niet om zijn minnares ging maar om de partner van een vriend. Ze waren, zo zei hij, even bij hem op bezoek geweest en toen had de vrouw de foto vanuit de slaapkamer geschoten. Maar Vlada Abramovich, van haar kant, wou niet meestappen in dat leugentje. Ze gaf gewoon toe op social media dat ze met Yulia's man de lakens deelde: "Het is zijn vrouw, niet de mijne, wat is het probleem? Is hij dan een groente zonder vrije wil? Laat me niet lachen."

De echtgenoot van Agranovych bekende daarop aan zijn vrouw dat hij er een aantal minnaressen op nahield, als zij uithuizig was. Maar hij benadrukte dat hij haar "nooit mentaal ontrouw" was en dat hij "aan al die vrouwen had verteld dat hij getrouwd was". Het mocht allemaal niet baten: Yulia Agranovych vroeg de scheiding aan. Ze is naar eigen zeggen blij dat ze achter het bedrog van haar man kwam, nog voordat ze aan de geplande gezinsuitbreiding begonnen waren.

Красивый вид из окна спальни моего мужа😊😊😊😊😊 . RepostBy @vladaabramovich: "Огни большого города 😍" (via #InstaRepost @AppsKottage) Een foto die is geplaatst door Юлия Агранович (@agranovych) op 21 nov 2017 om 07:16 CET