"Ongepaste seksuele boodschap": mama wil Schone Slaapster uit schoolboeken sam

15u27

Bron: The Mirror 0 thinkstock/twitter Bizar Sarah Hall, een moeder uit het Britse Northumberland Park (North Shields), heeft de school van haar zoontje gevraagd om het sprookje van de Schone Slaapster uit de lessen te weren. Ze vindt dat het verhaal onaanvaardbaar gedrag aanmoedigt.

In het beroemde sprookje, ook bekend als Doornroosje, kust de prins een slapende schoonheid wakker. De moeder van twee stelt dat het verhaal situaties normaliseert waarbij slapende vrouwen gekust worden terwijl ze geen toestemming kunnen geven. Dat viel Hall onlangs op toen ze haar zesjarig zoontje Ben een verhaal uit een schoolboek voorlas dat gebaseerd is op het traditionele verhaal.

Wederzijdse toestemming

De 40-jarige vrouw is bezorgd over welke boodschap het sprookje overbrengt aan gemakkelijk beïnvloedbare jongeren. "In de huidige maatschappij is het niet gepast", zegt ze aan Britse media. "Mijn zoon is pas zes, hij slorpt alles op wat hij ziet. En het is niet dat ik het kan ombuigen naar een constructief gesprek."

'In de huidige maatschappij is het niet gepast' Sarah Hall

En dus vroeg Hall de school of boeken met het fragment uit circulatie konden worden gehaald bij de jongsten. Het boek helemaal verbieden wil ze echter niet. "Ik denk zelfs dat het een grote inspiratiebron kan zijn voor oudere kinderen. Je zou er een conversatie rond kunnen voeren, je zou kunnen praten over wederzijdse toestemming, en hoe de prinses zich misschien voelt."

Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo #consent #mysonissix pic.twitter.com/3g4gyjifi9 Sarah Hall(@ Hallmeister) link

#Metoo

Hall zegt dat haar frank viel in de nasleep van de recente berichten over seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag, waaronder de #metoo-campagne. Dat alles deed haar nadenken over subtiele berichten rond wederzijdse toestemming. "Ze zijn tekenend voor hoe ingebakken dat soort gedrag zit in onze maatschappij. Al die kleine dingen stapelen zich op, en ze maken een verschil."

'Al die kleine dingen stapelen zich op, en ze maken een verschil'

Moeten nog andere sprookjes verdwijnen? Hall zegt dat mogelijk inderdaad nog andere sprookjes problemen hebben, maar wat haar vooral stoort, is het kussen zonder toestemming in dit sprookje.