'Onbeklimbare' zwembadladder geen partij voor peuter Cody: 20 miljoen views voor filmpje met waarschuwing voor andere ouders Joeri Vlemings

19 juni 2018

18u01

De papa van de schattige Cody heeft een filmpje op Facebook gezet om andere ouders te waarschuwen voor een onbeklimbaar gewaande zwembadladder. Tot hun grote verbazing zagen Keith en Tonya Wyman hun tweejarige zoontje tóch de nieuwe ladder van hun zwembad in de tuin opklimmen. De waarschuwingsvideo van de vader werd al meer dan 20 miljoen keer bekeken.

Keith Wyman, uit Attleboro in Massachusetts, postte het filmpje op Facebook omdat de kleine Cody de ladder, die volledig dichtgeklapt en afgesloten was, er toch nog in slaagde zich helemaal tot boven te hijsen. Een sterk staaltje dat lang niet alle peuters hem zullen nadoen, maar het exploot blijkt dus ook niet onmogelijk. Eenmaal Cody boven is, grijpt zijn mama hem meteen vast - tot grote frustratie van het ventje - om te verhinderen dat hij in het zwembad zou duikelen.

"Ik zal alvast een nieuwe ladder kopen", voegde de vader eraan toe, in het besef dat zijn zoon weliswaar "over een serieuze kracht van het bovenlichaam beschikt". Keith Wyman waarschuwde andere ouders om hun kinderen geen moment uit het oog te verliezen. "Cody had maar twee seconden nodig om dit ding zonder sporten te beklimmen. Als een kind van twee dat kan, dan ook een van zes jaar."

De speciaal voor kindjes beveiligde ladder is van Canadese makelij. De Wymans hebben het bedrijf in kwestie gecontacteerd en wachten nog op antwoord.