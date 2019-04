“Omarm slakken en gebruik menselijke mest”: de opmerkelijke tips van een veganistische tuinman kg

10 april 2019

12u43

Bron: The Daily Mail, Telegraph, The Guardian 1 Bizar Laat slakken gerust, voer vooral géén vogels en maak je eigen mest: dat zijn slechts enkele adviezen van Matthew Appleby, een overtuigd veganist en fervent tuinier uit Groot-Brittannië. Hij onderhoudt zijn eigen lapje moestuin naar eigen zeggen op een compleet diervriendelijke en plantaardige manier.

In zijn nieuwe boek ‘The Super Organic Gardener’ doet Appleby uit de doeken hoe je een bloeiende moestuin onderhoudt, terwijl je trouw blijft aan een veganistische levensstijl. Hij is ervan overtuigd dat dieren het recht hebben om met rust gelaten te worden en vindt het vooral belangrijk om de natuur de vrije loop te laten. En daarom komt hij met enkele aanbevelingen die de meeste tuiniers vreemd in de oren zullen klinken.

Offer voor insecten

Zo adviseert Appleby om geen pesticiden te gebruiken en de aanwezige insecten hun gang te laten gaan. Hij pleit in het bijzonder ook om slakken, normaal de aartsvijand van elke moestuinier, te omarmen. “Veganisten zouden liever een plantje zien vergaan dan een slak doden”, klinkt het. Met een ‘vega-tuin’ zou je eventueel wel een ecosysteem kunnen creëren waar natuurlijke roofdieren, zoals vogels, de slakkenpopulatie onder controle houden.

Een insectenhotel of een vogelvoederhuisje is dan weer uit den boze. De dingen zouden insecten en vogels herleiden tot “huisdieren”, aldus Appleby. “Als je voederhuisjes of vogelbadjes gebruikt, dan tover je je tuin om tot je eigen dierentuin.”



Hij zegt dat het veel beter is om ervoor te zorgen dat de lokale fauna zichzelf kan voeden. Bijvoorbeeld raadt hij aan om eventueel sla- of koolplantjes te zetten die je niet per se zelf wilt oogsten. Die fungeren dan als “offers” voor slakken of andere beestjes, die hopelijk je andere planten laten staan.

Mensenmest

Daarnaast gebruiken veganisten met groene vingers best ook geen organische kunstmest of dierenmest. Die bestaat namelijk niet alleen uit mest, maar ook vaak uit dierlijke producten zoals bloed en beendermeel. Maar niets staat je in de weg om zelf je ‘eigen’ mest te maken, stelt Appleby. Je kan bijvoorbeeld eens proberen om menselijke uitwerpselen te gebruiken.



“Er is geen reden om de stikstofrijke menselijke urine en gecomposteerde menselijke mest niet te gebruiken als die afkomstig is van iemand die veganistisch eet”, zegt hij.

Kritiek

Niet iedereen is opgezet met de tips van de plantaardige tuinman. Zo ging de Britse Koninklijke Gemeenschap voor het Beschermen van Vogels al in tegen het advies van Appleby. Zij beargumenteren dat het voederen van vogels net heel belangrijk is, vooral buiten de steden.



“Niet alleen helpt het vogels die worstelen om eten te vinden, maar maakt het veel mensen gelukkig en is het een fantastische manier om bij kinderen interesse te wekken in de natuur”, klinkt het in een statement tegenover The Daily Mail.