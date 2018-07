"Noem eender welk land op deze kaart": simpele aardrijkskundevraag veel te moeilijk voor deze Amerikanen Sven Van Malderen

16 juli 2018

14u17

Bron: ABC News 47 Bizar Donald Trump ondernam een hele rondreis in Europa, van België via Engeland en Schotland tot in Finland. Het ideale moment om de aardrijkskundige kennis van de gemiddelde Amerikaan even te testen, oordeelde Jimmy Kimmel.

De vraag waarmee een van zijn medewerksters de straat optrok, was simpel: duid een land buiten Amerika op de kaart aan. Eender welk land. En toch gingen heel wat voorbijgangers grandioos de mist in.

Sommigen dachten te scoren met Afrika of Azië, maar dat zijn uiteraard continenten. Of de dame in kwestie ook een land in Afrika kende? "Nee, wie weet dat nu?" In de reeks fraaie antwoorden overigens ook nog deze: "Eigenlijk had ik dit op school moeten leren, toch?"

Een ander gewillig slachtoffer moest Amerika aanduiden, maar kwam uit bij... Azië. "Ik denk dat het deze grote lap is, maar waarschijnlijk ben ik verkeerd." Toch nog een tien voor zelfkennis. Gelukkig was er die ene jongen op het eind, de hoop is nog niet helemaal verloren.