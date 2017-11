"Niets geroken": man ligt vier jaar dood in appartement, buren merken niets FT

14u20

Het stoffelijk overschot van de man werd ontdekt toen gerechtelijke ambtenaren de flat wilden leegmaken omdat er jarenlang geen rekeningen werden betaald.

Een man heeft vier jaar lang dood in zijn appartement gelegen. Het lijk van de Spanjaard werd onlangs ontdekt toen gerechtelijke ambtenaren de flat op de derde verdieping wilden ontruimen. Jarenlang werden er geen rekeningen meer betaald. Dat schreef de Spaanse krant 'El Mundo'.

De man is in 2013 op 56-jarige leeftijd waarschijnlijk aan de gevolgen van een leverziekte gestorven. In het district San Blas in het oosten van de Spaanse hoofdstad waar het stoffelijk overschot werd ontdekt, wordt momenteel over niets anders gesproken. Veel mensen vragen zich hoe het mogelijk is dat niemand wat heeft gemerkt. De buren was niets ongewoons opgevallen en opvallend: ze hadden ook niets verdachts geroken. Ze wisten wel dat de man ziek was, maar dachten dat hij in het ziekenhuis was overleden. "Het is ongelooflijk dat we vier jaar met een lijk hebben samengewoond", zei een van hen.