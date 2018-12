‘Mooiste agente van Duitsland’ moet kiezen tussen carrière als model of job bij politie HR

07 december 2018

20u57

Bron: Bild, Daily Mail 13 Bizar Politieagente Adrienne Koleszár (34) staat voor een moeilijke keuze. Sinds de vrouw twee jaar geleden werd verkozen tot ‘mooiste politieagente van Duitsland’, groeide ze uit tot een Instagram-model met meer dan een half miljoen volgers. Maar van haar bazen moet ze nu kiezen: een carrière bij de politie, of als model.

In juli had Adrienne, bij de lokale politie van Dresden werkt, zes maanden onbetaald verlof gekregen. In die periode was ze ‘social influencer’: ze ging reizen, en trakteerde haar volgers met regelmaat van de klok op foto’s. Niet zelden ging het daarbij om sexy plaatjes, in bikini.

Maar het half jaar is bijna voorbij, en deze week had ze een afspraak met de korpsleiding. Die stellen haar nu voor de keuze: op 1 januari 2019 moet ze voltijds terugkeren bij het politiekorps, of ze moet stoppen. Nochtans heeft de Duitse deelstaat Saksen een groot tekort aan politieagenten. Volgens Duitse media zijn er momenteel meer dan 1.000 vacatures.

Zelf zou Adrienne liever allebei blijven voortdoen. “Maar je kan niet alles hebben in het leven”, vertelt ze tegen Bild. Ze heeft nog tot maandag om te kiezen hoe ze haar professionele leven verder wil uitbouwen.

