“Momo is dood”: kunstenaar zegt dat kinderen geen nachtmerries meer hoeven te hebben nadat hij angstaanjagend kunstwerk vernietigde LH

05 maart 2019

12u13

Bron: The Daily Mail, The Sun 0 Bizar De kunstenaar achter de angstaanjagende ‘vogelvrouw’, die leidde tot de ‘Momo Challenge’, zegt dat kinderen niet langer bang hoeven te zijn omdat zijn creatie “dood” is. Keisuke Aiso (43) zegt ook dat hij zich “verantwoordelijk” voelt voor de kinderen die schrik werden aangejaagd en gekwetst werden nadat zijn werk werd misbruikt voor de gevaarlijke internettrend. Bij de ‘Momo Challenge’ krijgen jongeren en kinderen sinds vorig jaar griezelige berichtjes toegestuurd die hen bedreigen en aanzetten tot opdrachten.

‘Momo Challenge’ is genoemd naar de ‘vogelvrouw’ die in 2016 gemaakt werd door Aiso uit een naakte vogel en het hoofd van een angstaanjagende vrouw. De trend dook vorig voor het eerst op in het buitenland en groeide uit een van de gevaarlijkste op het internet. In sommige gevallen werd het een bizar zelfmoordspel dat al leidde tot doden in Rusland, Colombia en zelfs Luxemburg. Sinds vorige week wordt ook in Vlaanderen gewaarschuwd voor het bizarre en gevaarlijke fenomeen.

Concreet krijgen kinderen en jongeren afbeeldingen van de ‘vogelvrouw’ toegestuurd met onheilspellende boodschappen die hen bedreigen en aanzetten tot gevaarlijke opdrachten. De Momo Challenge dook ook al op in YouTube-filmpjes voor kinderen en in de populaire videogame Fortnite. Volgens experts gaat het in de eerste plaats echter om paniekzaaierij. Zo sprak factcheckingwebite Snopes eerder “van een hype of een hoax dan een realiteit”, maar waarschuwde wel dat de beelden angstaanjagend zijn voor kinderen.

Yoko Taguchi, uitbater van de galerij in Tokio waar de sculptuur voor het eerst te zien was, legt uit hoe het allemaal begonnen is. “Elke zomer houden we een tentoonstelling over Japanse horrorverhalen en het kunstwerk van Aiso kwam daarvoor in aanmerking. Gewoonlijk vragen we mensen om geen foto’s te maken in de galerij, maar tijdens de tentoonstelling in 2016 werd de sculptuur bij de ingang geplaatst en lieten we de bezoekers toe om ermee te poseren.”

Nadat de foto’s van de ‘vogelvrouw’ online waren gepost, begonnen de problemen. Het enge gezicht werd verwerkt in onder meer YouTube-video’s voor kinderen en WhatsApp-berichten. “We waren erg geschrokken toen we erachter kwamen dat iemand de foto had misbruikt. Nadat de challenge over de hele wereld berucht werd, kregen alle kunstenaars van de galerij doodsbedreigingen. Het was nooit onze bedoeling dat het kunstwerk voor een totaal ander doel werd gebruikt.”

Doodsbedreigingen

Aiso zelf zegt dat hij zich schuldig voelt omdat zijn collega-kunstenaars doodsbedreigingen en verontrustende berichten krijgen. “Ik voel me er slecht door. En nu krijg ik ook berichten van mensen die zeggen dat ze me zullen vermoorden, zowel in het Engels als in het Japans.”

“Ik heb dit kunstwerk drie jaar geleden gemaakt en op het moment dat het in de galerij werd tentoongesteld, had ik als kunstenaar nog niet veel aandacht gekregen. Pas toen ‘Momo’ voor het eerst tentoongesteld werd, kreeg mijn werk exposure. Maar de manier waarop dat nu gebeurt, is zeer ongelukkig. Er zijn kinderen door getroffen, en ik voel me er verantwoordelijk voor. Ik heb het gevoel dat ik in de problemen zit, maar dat ik het allemaal niet meer in handen heb.”

Japanse horrorfilms

De kunstenaar geeft wel toe dat het de bedoeling was om mensen schrik aan te jagen met de ‘vogelvrouw’ en dat hij zijn inspiratie haalde bij Japanse horrorfilms. “Het is een monster, dat is wat ik nu eenmaal creëer. Ik maak enge dingen, ofwel met make-up, ofwel met poppen. Maar het was nooit mijn bedoeling om kinderen te kwetsen.”

De kunstenaar zegt ook aan The Sun dat hij het werk vernietigd heeft. “Het viel uit elkaar, dus het was waarschijnlijk de beste optie. Als je het in zijn slechte staat had gezien, zou het nog angstaanjagender zijn geweest. Ik heb geen spijt dat het kunstwerk nu verdwenen is”, aldus Aiso nog. “Kinderen kunnen nu gerust zijn: Momo is dood, de vloek is weg.”