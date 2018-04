"Mijn vrouw kreeg gevoelens voor Jamie. Toen ze bij ons kwam inwonen werd ook ik verliefd op haar" Sven Van Malderen

24 april 2018

17u42

Bron: Barcroft/The Sun 0 Bizar Een liefdesrelatie met meer dan één persoon tegelijk? Het is een aparte levenswijze die in de lift zit, maar zeker niet voor iedereen weggelegd is. Áls de jaloezie bedwongen kan worden en áls niemand zich tekortgedaan voelt, kan er echter wel degelijk een fraai succesverhaal uit voortvloeien.

Crystal Triplett (37) -what's in a name?- hoort u alvast niet klagen. Zij nam het initiatief om in haar bestaande relatie met Joey een extra vrouw te betrekken. De 35-jarige agent hoorde het eerst in Keulen donderen, maar is nu helemaal gewonnen voor het concept.

"Ik leerde Jamie (23) kennen tijdens het shoppen", aldus Crystal. "We werden meteen beste vriendinnen, elk weekend kwam ze bij ons in Cecil (Arkansas) over de vloer. Hoe langer het duurde, hoe meer we wat voor elkaar begonnen te voelen."

"Had het zien aankomen"

De vrouw was op dat moment al twaalf jaar getrouwd met Jamie. Hun liefde werd bezegeld met de komst van hun zoontje Jamison. Maar blijkbaar ontbrak er toch nog iets.

"Op een dag kwam Crystal mij vertellen dat ze gevoelens gekregen had voor Jamie", voegt Joey toe. "Ik had dat uiteraard wel zien aankomen. Veel mensen denken dat we er iemand bijgenomen hebben omdat onze relatie aan het wankelen was, maar dat is zeker niet het geval. We wisten ook niet dat er voor onze situatie een specifiek woord bestond. Van polyamorie hadden we nog nooit gehoord."

Groen licht

"Ik heb wel altijd geweten dat Crystal biseksueel was. Ze kreeg van mij dan ook groen licht om die relatie een kans te geven. Ik was zelf al goed bevriend geworden met Jamie, ik wist dat ze Crystal niet van mij zou afpakken."

Na enkele maanden kwam Jamie definitief inwonen als de vriendin van Crystal. Maar lang duurde het niet vooraleer ook tussen Jamie en Joey iets begon te bloeien. "We brachten veel tijd samen door. Twee knappe mensen die zich rot met elkaar amuseren, daar hoeft geen tekening bij zeker? En dus was het nu mijn beurt om aan Crystal op te biechten dat er gevoelens in het spel waren."

Hoop op zwangerschap

Crystal had er in eerste instantie de nodige moeite mee, maar intussen loopt hun triobestaan op wieltjes. "We willen er nu absoluut niemand meer bij, dat hebben we van bij het begin afgesproken", maakt Joey duidelijk. "We mogen ons gelukkig prijzen dat we op twee personen tegelijk verliefd kunnen zijn. Dat is een luxe die maar weinig mensen hebben."

Al is er nog wel plek voor één mondje extra. "Joey en ik zijn van plan om een kindje te maken. Op dit moment ben ik nog niet zwanger, maar hopelijk binnenkort wel", aldus Jamie.

"Leuk om twee mama's te hebben"

De jongedame mag ook haar zegje doen in de opvoeding van Jamison. "Ik had eerst geen flauw idee wie dat meisje was, maar blijkbaar mocht ik tegen haar ook mama zeggen", verklaart de negenjarige. "Het is best leuk om twee moeders te hebben."

"Jamie behandelde onze zoon alsof hij de hare was, daar doe ik mijn petje voor af", aldus Crystal. "Hij zette uiteindelijk zelf de stap om haar mama te noemen, wij hebben dat nooit opgedrongen."

"Voor mij is Jamison ook mijn zoon. Ik zie hem echt graag, ik zou alles voor dat ventje doen", oordeelt Jamie.

"Altijd twee personen tevreden houden"

En hoe werkt het dan in de slaapkamer? "Heel goed, we proberen zo veel mogelijk met ons drieën samen te zijn. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Gelukkig zijn we volwassen genoeg om te beseffen dat we allemaal behoeftes en verlangens hebben."

Een bijzonder neveneffect is wel dat Joey een truck diende te kopen, op die manier moet niemand in z'n eentje op de achterbank zitten. "Je moet altijd twee personen tegelijk tevreden houden, dat is een heus karwei", klinkt het. "Bij een ruzie is er ook altijd één iemand die aan het kortste eind trekt omdat de twee anderen samenklitten."

Maar de nadelen wegen volgens Joey heus niet op tegenover de voordelen. "Heel wat maten zijn jaloers op mij, ik krijg veel 'high fives'. Als ik naar een sportwedstrijd ga, kussen ze mij alle twee en sla ik mijn armen om hen heen. Voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld."