“Mijn hoofd zag eruit als een gloeilamp”: haarkleuring van Estelle loopt helemaal fout Sven Van Malderen

28 november 2018

16u26

Bron: Le Parisien 0 Bizar Even de haren kleuren, dacht Estelle. Wist zij veel dat haar leven twee dagen later aan een zijden draadje zou hangen. Vanwege een allergische reactie raakte haar hoofd helemaal misvormd. “Ik wil anderen hiervoor waarschuwen, doe niet zoals mij”, klinkt het nu.

De 19-jarige studente uit Vitry plaatste foto’s van haar schrikwekkende metamorfose op Facebook. Boosdoener was PPD, een bijzonder allergene kleurstof die in 90 procent van de haarverven terug te vinden is.

Estelle had al eens allergisch gereageerd, vandaar dat ze het product nu op voorhand testte op haar huid. Ze wachtte echter maar dertig minuten, in plaats van de 48 uur die de gebruiksaanwijzing voorschrijft.

“Wie kan dat lezen?”

“Dat was een stommiteit van mij. Vandaar nu mijn oproep, trap alstublieft niet in dezelfde val”, klinkt het. Haar moeder vindt dat de waarschuwing duidelijker op de verpakking moet staan. “Kijk eens naar die kleine lettertjes, wie kan dat lezen? Maar het kan wel catastrofale gevolgen hebben”, aldus Sygrid.

Op 16 november besloot Estelle om zichzelf van blondine om te toveren in brunette. Enkele uren later kreeg ze echter jeuk en begon de bovenkant van haar hoofd op te zwellen. De apotheker van dienst gaf haar een verzachtende crème en een middel tegen allergische reacties.

Van kwaad naar erger

Maar de situatie ging van kwaad naar erger. “Twee dagen later zag mijn hoofd eruit als een gloeilamp”, vertelt Estelle. Sygrid bracht haar dochter meteen naar de spoeddienst. Daar kenden ze het probleem maar al te goed. Na een behandeling met corticosteroïden en antihistaminica mocht het meisje weer naar huis.

Ook nu kwam er geen verbetering, integendeel. Om u een idee te geven: de omtrek van haar hoofd was zowaar gegroeid van 56 tot 63 centimeter. “We zijn nog eens naar de spoeddienst gereden, maar ze verzekerden ons dat de situatie wel zou verbeteren”, aldus Sygrid. “Ik had er echter geen vertrouwen in, daarom waagden we onze kans in een ander hospitaal.”

“Foto’s in kapsalon opgehangen”

Op de weg naar Créteil liep het echter helemaal fout: Estelle kon nog met moeite ademhalen, haar tong zwol op en haar hart begon sneller te slaan. “De dokters gaven mij een adrenaline-injectie en hielden me een hele nacht onder scherp toezicht. Pas de dag nadien was het levensgevaar geweken.”

Haar verhaal heeft intussen een stortvloed aan reacties teweeggebracht. “Ook enkele kappers hebben van zich laten horen”, aldus Estelle. “Zij wijzen erop dat je zo’n kleuring best door een expert laat uitvoeren in plaats van zelf thuis aan de slag te gaan. Sommigen hebben mijn foto’s zelfs in hun kapsalon opgehangen om hun klanten te waarschuwen.”

“Bijna aan gestorven”

“Problemen met PPD zijn niet nieuw”, legt dermatoloog Catherine Oliveres-Ghouti uit. “2 à 3 procent van de bevolking is er allergisch aan. Jaarlijks zie ik zo’n vijftien patiënten passeren die vol uitslag staan en vanwege een opgezwollen hoofd er totaal misvormd uitzien.”

“Kappers hebben er natuurlijk het meest last van. Als zij allergisch worden, zit er niets anders op dan een nieuw beroep te gaan uitoefenen.”

Maar ook in donkere kledij -zoals jeans- en henna-tatoeages zit PPD. “We hebben er al veel voor gewaarschuwd. Het product verbieden heeft geen zin, want dan zou alle donkere haarverf uit de winkelrekken moeten. Maar de consument moet weten waar hij mee bezig is. Gebruik dus nooit haarverf als je die 48 uur eerder niet op je huid getest hebt.”

Voor Estelle is het ergste inmiddels achter de rug. Maar een nieuw kleurtje? Nee, dat hoeft niet meer. “Ik was er bijna aan gestorven, het is welletjes geweest.”