"Meer dan twintig uur zat ze in dezelfde positie": vrouw krijgt beroerte door smartphoneverslaving TTR

15 maart 2018

16u15

Bron: The Telegraph 2 Bizar Dat lang naar je smartphonescherm staren slecht voor je ogen is, is niet nieuw. De effecten op het menselijke lichaam kunnen nog groter zijn. Zo ondervond een 47-jarige Chinese vrouw die meer dan twintig uur lang op het schermpje van haar smartphone keek. Niet veel later vocht ze voor haar leven. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph.

Toen een 47-jarige vrouw de trein nam in de Chinese provincie Henan had ze een lange reis voor de boeg. Ze haalde haar smartphone uit haar zak en keek vervolgens urenlang op haar schermpje: sms'jes sturen, door haar Facebookpagina scrollen, spelletjes spelen. Dat deed ze meer dan twintig uur in dezelfde positie. Na verloop van tijd merkte de vrouw dat haar ogen pijn deden en ze amper nog kon praten. Ook haar armen en benen kon ze moeilijk bewegen. Een getuige belde de hulpdiensten, die de vrouw naar het ziekenhuis overbrachten.

In het ziekenhuis ontdekten artsen dat de vrouw bloedklonters in de hersenen had. Ze moest onmiddellijk onder het mes. Volgens Meng Heng, hoofd van The First Affiliated Hospital of Jinan University in Guangzhou, kon het leven van de vrouw op het nippertje gered worden. "Ze kreeg een beroerte omdat ze meer dan twintig uur lang in dezelfde positie op haar smartphone keek", aldus de arts.

Het is niet de eerste keer dat overmatig smartphonegebruik blijvende gezondheidsschade veroorzaakt. Vorig jaar nog raakte een 21-jarige vrouw blind aan haar rechteroog nadat ze 24 uur met haar smartphone bezig was.