"Mag ik nog zelf beslissen hoe ik mijn geld uitgeef?" Claire leeft van uitkering, maar verwent haar kinderen met 2.250 euro aan kerstcadeaus Sven Van Malderen

18u47

Claire Young, rechts de driehonderd pakjes onder de kerstboom van Emma Tapping. Opschudding in de Britse ontbijtshow 'This Morning': twee vrouwen kwamen er vertellen hoe ze hun kinderen tijdens de kerstperiode (net iets te fel) in de watten leggen. Claire Young leeft al vijf jaar van een uitkering, maar toch geeft ze nu 2.000 pond (2.250 euro) uit aan cadeaus. En wat dan gedacht van Emma Tapping? Zij kocht maar liefst driehonderd kerstgeschenken voor haar zoon en twee dochters. Honderd voor elk dus, u leest dat goed.

Heel wat kijkers reageerden dan ook verontwaardigd op het schouwspel. "Waarom geeft Emma niet enkele van die cadeaus aan mensen die het minder goed hebben?", klonk het onder meer op Twitter. Of nog: "Zo'n stapel, belachelijk gewoon. Die kinderen appreciëren de echte betekenis van Kerstmis niet meer." En: "Waarom geef je zo veel geld uit als je op de ziekenkas zit? Dat is gewoon stom."

Claire legde uit dat ze niet meer kan werken omdat ze aan het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie lijdt. Concreet gaat het om ontstekingen in hersenen en ruggenmerg, met hevige spierpijn tot gevolg. Haar echtgenoot gaf drie jaar geleden zijn job als winkelier op om haar te kunnen verzorgen.

"Maar één keer per jaar Kerstmis"

Via huursubsidies, kaskrediet en hun uitkering harken ze maandelijks samen zo'n 4.000 euro binnen. "Maar voor die kerstcadeaus begin ik al te sparen in het begin van het jaar. Wekelijks leg ik 50 pond (56 euro) opzij. In mijn ogen is het maar één keer per jaar Kerstmis. En ja, we leven van de bijstand. Maar betekent dat dat ik mijn kinderen geen geschenken mag geven? Mijn zes kinderen krijgen elk elf cadeaus, sommige kosten maar een euro."

"Ik heb niet om deze situatie gevraagd. Als ik het aankon, zou ik veel liever gaan werken. Ik drink niet, rook niet en in het weekend zet ik de bloemetjes niet buiten. Mag ik nog zelf beslissen hoe ik mijn geld uitgeef?"

Emma Tapping.

"Niemand gaat me van gedachten doen veranderen"

Emma stond twee jaar geleden al in de schijnwerpers omdat ze Mia (15), Ella (11) en Tatun (3) op driehonderd cadeaus trakteert. "Ik begin mijn koopjesjacht al in januari. Ik werk het hele jaar door hard voor mijn geld, ik heb zelfs twee jobs. Waarom zou ik met kerst dan geen extra inspanning mogen doen? Doorheen het jaar verwen ik hen absoluut niet: als ze iets speciaals willen, moeten ze eerst klusjes opknappen. Als hun telefoon kapot is, krijgen ze niet zomaar een nieuwe. Kerstmis is gewoon altijd een belangrijke dag voor mij geweest, die traditie wil ik graag verderzetten. Wat anderen daar van vinden, trek ik me niet aan. Het zijn mijn kinderen en het is mijn geld. Dit beslis ik zelf, niemand gaat me van gedachten doen veranderen."

De uitleg van beide dames zorgde hier en daar voor een ommekeer in de reacties. "Hoe durven jullie iemand met de grond gelijk maken omdat ze haar uitkering gebruikt voor kerstcadeaus?", klonk het bijvoorbeeld. "Voor elk kind betaalt ze 380 euro, dat is in deze tijden heus zo veel niet meer. Emma werkt er dan weer hard voor en verwent hen enkel in deze periode, wat is daar mis mee? Oordeel niet te hard en boor geen ouders in de grond zonder grondige reden."