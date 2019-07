“Mag ik met je flikflooien à la Harvey Weinstein?”: baas van matrassenbedrijf moet 39.000 euro betalen wegens seksuele intimidatie Sven Van Malderen

10 juli 2019

14u34

39.000 euro... Dat bedrag moet de Britse baas van een matrassenbedrijf ophoesten omdat hij een van zijn vrouwelijke managers maandenlang seksueel intimideerde. Mark Harris vroeg onder meer of hij "met haar mocht flikflooien à la Harvey Weinstein". Pikant detail: Lorraine Shotton had er in eerste instantie geen probleem mee om mee te gaan in het verleidingsspel. Op een bepaald moment vond ze het echter welletjes en kon hij niet meer stoppen.

De rechtbank kreeg te horen dat Shotton vroeger aan de kost kwam als erotische danseres in Ibiza, daarna werd ze agent. In 2013 startte ze bij The Foam Shop in Taunton als secretaresse, anderhalf jaar later had ze het al tot manager geschopt. “Ik vond Harris in het begin charmant en grappig. Hij gaf me complimentjes en we werden vrienden”, vertelde de vrouw over die periode.

Getuigen vertelden hoe Shotton tijdens een kerstfeestje op het werk zelf het initiatief nam om sensueel met hem te dansen. “Ze droeg geen slipje en drukte zich op bijzonder provocerende wijze tegen hem aan”, klonk het.

“Ongewenst bepoteld”

In november 2016 trok Shotton plots de handrem op: dat flirterige gedoe moest stoppen. “Hij begon me meer en meer ongewenst te bepotelen. Hij kuste mij, rook aan mijn haar en liet zijn handen over mijn kleren gaan. Hij gaf me seksueel getinte knuffels, liet me op zijn schoot zitten en drong ongegeneerd aan op meer.”

“Op een bepaald moment trok ik een duidelijke lijn: tot hier en niet verder, hij mocht me niet meer aanraken. Maar daar werd hij alleen maar norser van, hij begon me nog meer te intimideren.”

Klacht zonder gevolg

Een klein jaar later zou de situatie zodanig ontaarden dat Shotton een brief schreef om hem op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. “Na een vergadering kwam je naar me toe en vroeg je een knuffel, zoals je altijd gedaan hebt... Het voelde alsof ik geen keuze had. Daarna maakte je gemene opmerkingen. Je wilde in mijn borsten en achterwerk knijpen en vroeg of je Harvey Weinstein mocht imiteren. Ik voelde me eens te meer aangerand.”

Shotton diende klacht in, maar dat zette uiteraard geen zoden aan de dijk. Integendeel, ze werd zelf beschuldigd van wangedrag en professioneel aan de kant geschoven. In april 2018 diende ze haar ontslag in.

Pijnlijke vertoning

De rechter volgde haar redenering over de hele lijn en kende Shotton een schadevergoeding van 30.800 euro toe voor de seksuele intimidatie. Door de onrechtmatige manier waarop haar ontslag verlopen is én het achterstallige vakantiegeld komt daar nog eens 8.200 euro bovenop.

“Shotton heeft een duidelijke grens aangegeven”, stelde de rechter. “Als Harris haar vanaf dan enkel professioneel benaderd zou hebben, was er niets aan de hand geweest. Hij was echter te zeer verblind door liefde, met als gevolg dat hij haar bleef lastigvallen.”

Opvallend: Harris duikt vaak zelf op in de reclame voor zijn bedrijf. In een van de spotjes is te zien hoe hij naast een schaars geklede jongedame in bed ligt. “We maken alle modellen op maat. Helaas zijn ze niet zo sexy als Roxanne hier naast mij, maar ik kom er wel elke ochtend voor uit mijn bed”, klinkt het. Pijnlijke vertoning, met de handtastelijke feiten in het achterhoofd...