"Lichaam van verstekeling die uit vliegtuig viel, landde op meter van zonnende man"

02 juli 2019

11u41

Bron: The Sun, The Daily Mail, ANP 0 Bizar De verstekeling die uit het landingsgestel van een vliegtuig in een tuin in Zuid-Londen viel, landde op amper een meter van een man die aan het zonnen was. Dat zegt een vriend van de bewoner, zo staat in verschillende Britse media te lezen. Het bevroren lichaam van de man belandde zondagnamiddag in de tuin van een huis in de residentiële wijk Clapham. Het slachtoffer had zich vermoedelijk verstopt in het toestel van Kenya Airways, dat op Heathrow Airport landde.

De man was vermoedelijk op het moment van de val al om het leven gekomen door de combinatie van uren vrieskou en zuurstofgebrek. Mogelijk viel het slachtoffer uit het toestel toen het landingsgestel opende om de landing op de luchthaven van Heathrow in te zetten, aldus de politie nog. De verstekeling kwam volgens een vriend op een meter van de zonnende man op de grond terecht. “Hij heeft geluk gehad dat hij niet geraakt is. Dat had hij vermoedelijk niet overleefd.”

Een buurman van de zonnende man hoorde het lichaam van de verstekeling op de grond ploffen. “Aanvankelijk dacht ik dat het een zwerver was die in de tuin sliep. Hij had al zijn kleren namelijk nog aan”, zegt hij tegen persbureau Press Association. “Toen zag ik dat er bloed op de muren zat en realiseerde ik dat hij gevallen was. Mijn buurman was erg geschokt. Hij lag te zonnen toen de man een meter naast hem neerviel.”

Op gruwelijke foto’s in verschillende Britse kranten is te zien dat er een kleine krater is geslagen in de tuin en enkele tegels volledig verbrokkeld zijn. “Mijn vriend is echt geschokt. Ik was op het moment van de klap binnen. We waren met meerdere anderen thuis en gelukkig zat hij als enige in de tuin. De impact was verschrikkelijk”, getuigt de vriend bij The Sun. Ook volgens de broer van de man lag er overal bloed in de tuin.

Kinderfeestje

Volgens een buur die sprak met The Daily Mail werd een dag eerder nog een kinderfeestje gegeven in de tuin. “Ik heb met mensen van Heathrow gesproken en ze zeggen dat dit ongeveer eens in de vijf jaar gebeurt. Als het twee seconden later zou gebeurd zijn, zou hij zijn geland op een plaats waar er honderden mensen waren - mijn kinderen waren 15 minuten voor de man viel in de tuin. Een van de redenen waarom zijn lichaam zo intact was, was omdat zijn lichaam een ijsblok was”, aldus de man nog.

Hoewel dit zelden voorkomt, is dit eerder gebeurd. In september 2012 stierf een 30-jarige man uit Mozambique nadat hij uit het onderstel van een vlucht naar Heathrow vanuit Angola was gevallen. Ook op Brussels Airport werd een gelijkaardige ontdekking gedaan. In 2016 troffen technici in het landingsgestel van een vliegtuig van Brussels Airlines het lichaam van een Afrikaanse man aan. Het vliegtuig was toen afkomstig van Dakar, de hoofdstad van Senegal.

Overlevers

In verschillende gevallen overleefden de verstekelingen op miraculeuze wijze de vlucht. In 2010 overleefde een 20-jarige Roemeen een vlucht van Wenen naar Londen. Na de landing op Heathrow viel de ongewenste passagier uit de holte van het landingsgestel en werd hij ontdekt door het beveiligingspersoneel. In 2014 overleefde een weggelopen tiener van 16 jaar een vijf uur durende vlucht tussen Californië en Hawaii in het landingsgestel.