'Levensechte Ken' laat vier ribben weghalen om beter in zijn blazers te passen Tom Tates

25 januari 2018

14u59

Bron: AD 2 Bizar Rodrigo Alves (34) heeft vier ribben laten verwijderen om beter in getailleerde blazers te passen. De aan plastische chirurgie verslaafde Braziliaan wordt dan ook niet voor niets de levensechte 'Ken' genoemd.

Volgens Alves moest hij zo'n kledingstuk anders altijd naar de kleermaker brengen om te laten aanpassen. "Nu krijg ik de knoopjes weer probleemloos dicht en spant het niet meer op mijn buik. Echt ideaal", klinkt het.

De man deed zijn opmerkelijke bekentenis deze week in de Britse tv-talkshow 'This Morning'. Volgens de Braziliaan is hij zeer waarschijnlijk de enige man ter wereld die uit cosmetisch oogpunt zijn zwevende ribben liet weghalen.

Last night we LA 😪 next destination London then New York ✌🏻🎬🎥🕶 #catchmeoutside ! #rodrigoalves #beverlyhills #losangeles #hollywood #lifestyle #fashion #moda Een foto die is geplaatst door null (@rodrigoalvesuk) op 19 jan 2018 om 17:47 CET



"Zo blij"

Hij liep al jaren rond met het plan, maar kon geen arts vinden die hem wilde helpen. "Uiteindelijk vond ik na lang zoeken drie chirurgen die het wilden doen: twee in Europa en één in Amerika. De artsen hebben me uitvoerig onderzocht en röntgenfoto's gemaakt. Daaruit bleek dat het kon."

Alves ging uiteindelijk onder het mes bij Michal Kobeng, een dokter die een privékliniek runt in Beverly Hills. "Hij heeft de ribben -die geen functie hebben- niet te dicht bij de ruggengraat afgezaagd om elk risico uit te sluiten."



De Braziliaan kreeg de vier stukken rib mee naar huis als aandenken en voelt zich topfit. "Ik ben zó blij met mijn nieuwe zandlopermiddel", klinkt het. Gevaarlijk voor zijn ingewanden is het ontbreken van de stukken bot niet. Wel moet hij voorlopig een korset dragen om zijn nieuwe taille te beschermen en te kunnen laten genezen.

New style, black hair and no Ribs coming up soon as part of my tv show and documentary worldwide #rodrigoalves #rodeodrive #losangeles #california #hollywood #lifestyle full story on the daily mail online #dailymail @dailymail https://www.google.co.uk/amp/www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-5260731/amp/Human-Ken-Doll-Rodrigo-Alves-dons-check-suit.html Een foto die is geplaatst door null (@rodrigoalvesuk) op 13 jan 2018 om 04:06 CET

"Hij loopt aardig inkomen mis"

Na de operatie had Alves meteen een 20 centimeter smallere taille. "Mooi", vertelde hij met een uitgestreken gezicht in de tv-show. "Ik kan nu weer ademen in mijn maatje 36 en hoef ze niet meer naar de kleermaker te brengen. Door mijn operatie loopt die een aardig inkomen mis, want ik bracht alles bij hem."

Rodrigo Alves @RodrigoAlvesUK , aka The Human Ken Doll, is looking fabulous with his slimmer waist two weeks post op from his groundbreaking and trending Rib Removal Surgery by Dr. Michael K. Obeng! We cannot wait to see his full transformation. To get your #BodyByMiKO too, call us at (310) 275-2705 to book your consultation with our friendly team of professionals now and to learn more about this program. Een foto die is geplaatst door null (@drmichaelkobeng) op 23 jan 2018 om 19:11 CET

Alves is momenteel erg tevreden met zijn verschijning. "Ik zit lekker in mijn vel en kan me na die ingreep beter uiten als fanatieke fashionista."



Opgezwollen armen

Liposucties, haartransplantatie, fillers, implantaten,grote hoeveelheden botox, een kunstmatige siliconensixpack,... Rodrigo gaf al bijna een miljoen euro uit aan naar schatting 50 cosmetische operaties. Zijn strijd om het perfecte lichaam -zijn idool is Ken, de mannelijke Barbie- kent geen grenzen. De laatste anderhalf jaar al onderging hij zeker twintig kleine en grotere ingrepen over heel de wereld.



Niet alle operaties zijn overigens een succes. Vier jaar geleden liep een ingreep met siliconen mis. De chemische stof begon te lekken en zijn armen zwollen zo hard op dat hij zichzelf niet meer kon wassen. En vorig jaar kon hij na een neuscorrectie bijna niet meer ademen.



Morfodysforie

Alves ging in 2004 voor het eerst onder het mes omdat hij niet tevreden was met zijn lichaam. Zijn obsessie met Ken liep al snel uit de hand. Drie jaar geleden werd duidelijk dat hij aan morfodysforie lijdt, een psychische aandoening waarbij de patiënt een afwijkend beeld heeft van zijn eigen lichaam heeft.

Hij ondergaat bij een psycholoog een behandeling voor zijn aandoening, maar dat lijkt niet veel uit te halen. "Het is prettig om met zo'n psycholoog te praten, maar ik blijf gewoon doorgaan met het creëren van mijn eigen ideaalbeeld."