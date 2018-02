“Trump wint ook verkiezingen in 2020”: ‘tijdreiziger’ doet erg specifieke voorspellingen en volgens leugendetector spreekt hij de waarheid avh

14 februari 2018

11u03

Bron: APEX TV 0 Bizar Een man die beweert uit het jaar 2030 te komen heeft enkele heel specifieke voorspellingen gedaan. Een leugendetector moest hem ontmaskeren, maar dat pakte even anders uit.

De man, enkel bekend als Noah, wil anoniem blijven omdat hij vreest dat anders zijn leven in gevaar is. In het onderstaande filmpje ondergaat hij een leugendetectortest, die hij met glans doorstaat.

Noah voorspelt dat Donald Trump ook de presidentsverkiezingen in 2020 zal winnen. En in 2030 zal een zekere ‘Ilana Remikee’ de Amerikaanse president zijn. Daarnaast beweert Noah ook dat in 2028 de eerste mensen op Mars zullen landen. In hetzelfde jaar wordt ook tijdreizen ontdekt en loopt iedereen rond met een speciale Google Glass-achtige bril.

“Ben je echt een tijdreiziger uit 2030”, zo begint het interview. Noah antwoordt “Ja” en volgens de leugendetector spreekt hij de waarheid. Noah beweert dat het zijn missie is om iedereen te vertellen wat er op til staat. Hij wil ook bewijzen dat tijdreizen echt is.

Volgens Noah nemen zelfrijdende auto’s de wereld over in de volgende vier jaar en ook virtual reality en artificiële intelligentie zullen niet meer weg te denken zijn. Net zoals nu iedereen een smartphone heeft, zal binnenkort iedereen een soort slimme bril dragen.

Kritiek

Ondertussen krijgt Noah heel wat kritiek op sociale media. Volgens velen is de test vervalst en zijn zijn voorspellingen niet zo moeilijk. Ook over de leugendetector stellen veel mensen zich vragen: “Het enige wat deze beelden tonen, is een woord op het scherm”, klinkt het. “De resultaten op de leugendetector zelf krijgen we niet te zien.”