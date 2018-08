“Kleine borsten zijn fysieke beperking”: ophef na uitspraak Russische reclamewaakhond HR

In Rusland is ophef ontstaan na een uitspraak van de reclamewaakhond, een officiële instantie. Daarin worden kleine borsten bij vrouwen omschreven als "een fysieke beperking."

Voorafgaand aan de uitspraak waren er een heleboel klachten binnengekomen over een advertentie van een bouwbedrijf, dat onder meer flats verkoopt. De reclame toont een vrouw die haar borstomtrek meet. Daarbij prijst het bedrijf zijn gebouwen aan met de begeleidende tekst "kleine prijzen en veel complexen".

Veel mensen vonden de advertentie van Akvilon Invest aanstootgevend, en een duidelijk geval van body-shaming. Dat was ook de mening van de Russische reclamewaakhond. De officiële instantie legde het bedrijf een boete op wegens een overtreding op de reclamewetgeving. Maar ze voegden er ook nog een zinnetje aan toe, waarin werd vermeld dat de raad van experten van mening was dat de advertentie duidelijk verwees naar "een lichamelijk gebrek bij vrouwen".

"Het zou me niets verbazen als het personeel van de reclamewaakhond niet eens doorheeft dat dit beledigend is voor vrouwen" Nastya Krasilnikova

Die toevoeging in het rapport leidde tot een pak kritiek, onder meer bij Nastya Krasilnikova, een anti-seksime-blogster. "Het zou me niets verbazen als het personeel van de reclamewaakhond niet eens doorheeft dat dit beledigend is voor vrouwen", fulmineert ze. "Waarschijnlijk denkt degene die dit schreef effectief dat kleine borsten een fysieke beperking zijn."

De reclames van het bedrijf Akvilon Invest leidden eerder ook al tot stevige discussies. Begin dit jaar was er een een foto van een mollige vrouw, vergezeld van de tekst "zelfs de korting is vetter na de vakantie". In een andere advertentie stelden ze dat "hun flats nog goedkoper zijn dan huren", met daar een foto bij van een vrouw die zich uitkleedde. Velen zagen daarin een verwijzing naar prostitutie.