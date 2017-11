"Kebabs houden me jong": je raadt nooit hoe oud deze Turkse ster is TK

13u01

Bron: Daily Mirror 17 Instagram Ajda Pekkan Bizar Dat ze geen 24 meer is, dat kan je wel zien, maar de ware leeftijd van Ajda Pekkan zal je toch met verstomming slaan. En al helemaal als je hoort dat ze elke week een paar kebabs naar binnen smikkelt.

De naam Ajda Pekkan zegt je waarschijnlijk weinig, maar in Turkije is ze de tweede meest succesvolle vrouwelijke artieste, met meer dan 42 miljoen verkochte albums wereldwijd. Ze is ook een invloedrijke persoon in het land, en verscheen zelfs in de Entertainment Power 100 list van The Hollywood Reporter. En het meest opvallende is dat ze al een ster is sinds de jaren '70.

Want jawel, Ajda is intussen zelf 71 jaar oud - ze wordt 72 in februari. Aan haar uiterlijk is het alvast niet te zien, want je zou haar een prille veertiger schatten. Ze heeft nog steeds een superstrakke lijn en aan rimpels doet ze ook duidelijk niet mee. En nee, ze staat niet op een streng dieet.

Veel water en kebabs

Haar geheim? Jezelf niet te veel beperken. "Ik let wel op mijn voeding, maar ik ben gek op kebab en op vis", klinkt het. "Ik leg mezelf niet te veel limieten op." Ze balanceert haar voorkeur voor de vette hap uit met heel wat sportsessies. "En water, ik drink heel veel water. Ik zou me het leven niet kunnen voorstellen zonder mijn dagelijkse glas water met gember, honing en citroen."

Volgens haar zijn goede genen en een fitnessabonnement de sleutel tot de eeuwige jeugd, al geeft ze grif toe dat ze de natuur een handje helpt. Ze laat regelmatig schoonheidsbehandelingen uitvoeren om de tijd op afstand te houden, en passeert ook op tijd en stond bij de plastische chirurg. En sinds kort ook bij vruchtbaarheidsspecialisten, want ondanks haar gevorderde leeftijd wil Ajda nog graag aan kinderen beginnen.

