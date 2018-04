'Karate Kid' gaat potsierlijk de mist in tijdens talentenjacht sam

17 april 2018

15u57

Bron: USA Today 7

Sudarshana Deshapriya scoorde in het eerste seizoen van Sri Lanka's Got Talent, al was dat niet omwille van zijn talent. De 'Karate Kid' beukte enkele dakpannen aan diggelen, tot een te hard exemplaar een abrupt einde maakte aan zijn act.