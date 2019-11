"Kans van 1 op 1 miljoen": fotograaf legt uiterst zeldzaam hert met drie geweien vast jv

Bizar Een pak moeilijker te vinden dan een klavertjevier: een hert met drie geweien. Politicus op rust Steven Lindberg uit Michigan is er tóch in geslaagd. Afgelopen weekend postte hij op Facebook een foto van zo'n uiterst zeldzaam hert. "Een kans van 1 op 1 miljoen", volgens dierenarts Steve Edwards.

Oudjaar 2013. Steven Lindberg, een politicus uit Marquette in Michigan die het jaar tevoren op pensioen was gegaan, maakt de belofte om elke dag een foto op Facebook te posten. Hij hield woord. Prachtige natuurfoto’s sieren al jaren zijn pagina op de sociaalnetwerksite. Lindberg, jager en amateur-fotograaf, vond 20 jaar geleden dat hij genoeg had gejaagd in zijn leven en hij besloot dat hij voortaan liever dieren zou schieten met zijn camera dan met zijn geweer.

Afgelopen weekend stuntte de 75-jarige Lindberg met een wel heel bijzonder beeld. Hij slaagde erin een hert met drie geweien met de camera vast te leggen. “Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit een hert met drie geweien heb gezien”, schreef hij erbij op Facebook. De reacties bleven niet uit. Ook sceptici lieten zich horen en vroegen zich af of de foto wel écht was. Lindberg beweert bij hoog en bij laag dat het om een authentiek beeld gaat. Hij postte daarom nog een tweede foto van het bewuste hert.

“Een normale, gezonde, goed uitziende bok”, beweert Steve Edwards van de dierenkliniek in Lakeview. “En ja, met inderdaad twee geweien aan één kant. Uiteraard gaat het om geweien - geen horens.” Volgens Edwards is de knop waaruit het gewei groeit ofwel nog voor de geboorte ofwel daarna bij een beschadiging in twee gesplitst. Sowieso is zo’n hert zeldzaam, weet Edwards, die 30 jaar dierenarts was. “Ik heb er nog nooit een gezien, nog nooit van een gehoord.”