“Kan het nóg seksistischer?” Amazon raadt vrouwen aan om trampoline te laten installeren door mannen PVZ

17 juli 2019

17u00

Bron: The Independent 0 Bizar Amazon heeft zich de woede van een aantal klanten op de hals gehaald en wordt beschuldigd van seksisme. Gebruikers veroordelen het bedrijf omdat de installatie-instructies van één van hun trampolines vrouwen aanraadt om de hulp van een man in te schakelen omdat het “lastig" is.

In de handleiding van de “Newan 40in mini bouncer”, een sporttrampoline, staat te lezen hoe het aanbrengen van de elastieken “lastig” kan zijn. Daarom raadt men vrouwen en kinderen aan om de hulp van een man in te schakelen. Een gebruikster zag die handleiding, en deelde prompt haar ongenoegen op Twitter.

Amazon is sindsdien verwikkeld in een publieke discussie waarbij klanten het bedrijf beschuldigen van seksisme. Ook op Twitter uiten gebruikers hun ergernissen en zeggen dat vrouwen perfect in staat zijn om de trampoline in elkaar te zetten, ook zonder iemand te zoeken met een extra y-chromosoom. “Waarom kan een vrouw dit niet alleen installeren? Kan een bedrijf nóg seksistischer zijn”, vraagt een gebruiker zich af. “Hulp van een man vereist? Het is 2019, ga weg met je vrouwonvriendelijke onzin”, schrijft een andere gebruiker gefrustreerd.

Hey @amazon nice listing 🤦‍♀️ #everydaysexism pic.twitter.com/kMyGOJlIha Katherine Powderly(@ kpowstl) link

Amazon heeft de pagina intussen offline gehaald en de trampoline kan (tijdelijk) niet meer besteld worden. Het bedrijf laat ook weten dat de trampoline niet door hen wordt geproduceerd, maar door een onafhankelijk bedrijf, Newan.

Ook Newan heeft gereageerd: “Deze trampoline kan lastig zijn bij het installeren van de elastische koordonderdelen, het heeft wat kracht nodig. Hoewel we een bijpassende hulpstuk hebben, is het het beste om handschoenen te dragen bij het installeren van het elastische touw, daarom raden we in eerste plaats mannen aan. Als een vrouw het ook kan installeren, zal het nog perfecter zijn.” Op een andere gebruiker antwoorden ze dat “het installeren van de elastiek vrij arbeidsintensief is, daarom raden we aan dat mannen het eerst proberen.”