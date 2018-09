"Kan die term 'Arabische cijfers' niet geschrapt worden? Dat is gewoon niet passend in Nederland" mvdb

06 september 2018

12u43

Bron: PZC 2 Bizar De Nederlandse gemeente Reimerswaal heeft een probleem, althans dat vindt het gemeenteraadslid Marien Weststrate van Leefbaar Reimerswaal. Hij vindt het niet kunnen dat de term 'Arabische c ijfers' opduikt in een document van de gemeente.

"Had de ambtenaar bij het schrijven van de verordening een glaasje te veel op of is het gewoon van Wikipedia gekopieerd?", zei een 'hogelijk verbaasde' Weststrate. "Dit is gewoon niet passend in Nederland."

Voor alle duidelijkheid: Arabische cijfers zijn de cijfers zoals 1, 5 en 10, zoals die tegenwoordig in de meeste culturen worden gebruikt om getallen te noteren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Romeinse cijfers zoals I, V en X. Het getal 304 bijvoorbeeld, is in het Romeinse cijfergeschrift CCCIV .

De verantwoordelijke wethouder (het Nederlandse equivalent van een 'schepen', red.) reageerde met het aanhalen van een spreekwoord. "Eén gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden." Desondanks beloofde Wonen-wethouder Jaap Sinke dat de vraag van Weststrate zou worden uitgezocht.

Reimerswaal dat zo'n 22.000 inwoners telt, is een gemeente in Zeeland en ligt op zo'n 20 minuutjes rijden van het Antwerpse Stabroek.