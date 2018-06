"Jullie tonen geen respect": Uber-chauffeur zet lesbisch koppel uit zijn taxi omdat ze elkaar kusten op achterbank Sven Van Malderen

13 juni 2018



Bron: New York Daily News 0 Bizar Bruusk einde van een Uber-ritje vorige zaterdag in New York: de chauffeur zette een lesbisch koppel uit zijn taxi omdat ze op de achterbank elkaar op de lippen kusten. Alex Iovine (26) en Emma Pichl (24) dachten eerst dat de man een grapje maakte. Toen ze beseften dat het bittere ernst was, begonnen ze de confrontatie te filmen.

Het stel had net een verjaardagsfeestje van een vriend bijgewoond en was rond 17 uur op weg naar nieuw vertier in East Village. "We zaten op de uiterste zitjes en leunden naar elkaar toe voor een vluchtige zoen. Meer hebben we heus niet gedaan", stelt Iovine.

Voor de chauffeur volstond het om uit zijn krammen te schieten: hij remde af en vroeg aan beide meiden om uit te stappen. "Mijn vriendin moest ermee lachen. Ze dacht dat hij aan het zwanzen was."

"Of we weten dat seks op de achterbank niet mag van Uber? Ja natuurlijk, maar dit was een onnozel kusje op de lippen. Geen reden dus om te beginnen roepen en ons onrespectvol te behandelen."

"Kussen is verboden, jullie mogen dit niet doen in de wagen", klonk het echter vermanend uit zijn mond. "Jullie tonen geen respect."

"Hoezo, in New York mag je toch zoenen? Durf mijn vriendin trouwens niet aan te raken. We zijn je aan het filmen en je gaat ontslagen worden", luidde de reactie.

"Geld terug en excuses"

Zowel de chauffeur als de vriendinnen hebben een klacht ingediend bij Uber. "Wij staan geen enkele vorm van discriminatie toe", stelt het bedrijf. "We hebben onze werknemer gecontacteerd en onderzoeken de zaak. Indien nodig zullen we gepaste stappen ondernemen."

Iovine heeft zelf voorlopig nog niets gehoord van Uber. "Ach, ik wil nu gewoon mijn geld terugkrijgen én excuses horen. Het was een vreselijke ervaring, en dat net op zo'n zonnige dag in de Pride-maand."

Het 26-jarige meisje diende ook klacht in bij de mensenrechtencommissie van de stad. "Er bestaat geen twijfel over dat hij homofoob is. Ik was zeer verrast dat iemand zich zo gedraagt in New York. Blijkbaar leven we in zo'n grote bubbel dat we dachten dat zoiets hier niet mogelijk was. Maar het kan dus overal gebeuren."