"Jij bent dik. Hoe heb je dan in godsnaam zo'n knappe kerel aan de haak kunnen slaan?" Sven Van Malderen

19 maart 2018

13u14

Het is slechts een van de vele kwetsende berichten die Jenna Kutcher ontving nadat ze een foto in badpak op Instagram deelde. De Amerikaanse huwelijksfotografe was even niet goed van alle kritiek, maar gaat nu met een vertederende boodschap in de tegenaanval.

Jenna is getrouwd met Drew Kutcher, een gezondheidscoach met als veelzeggende bijnaam 'Mister Sixpack'. Op sociale media heeft hij dankzij zijn afgetrainde lichaam al meer dan 17.000 volgers verzameld. Dat zogezegde 'contrast' haalde het slechtste in mensen naar boven.

"Die ene opmerking ráákte me echt", aldus de 29-jarige vrouw. "Ik voel me sowieso al onzeker over mijn lichaam, getrouwd zijn met het perfecte wasbord doet er dan geen deugd aan. Waarom zou ik -toch een mollig iemand- hem kunnen krijgen? Het voelt aan alsof hij te hoog gegrepen is voor mij. Ik peper mezelf in dat ik hem niet verdien omdat ik niet slank genoeg ben."

"Elke ronding ziet hij met liefde tegemoet"

Maar de manier waarop Drew haar behandelt, maakt alles goed. "Elke ronding, elk kuiltje in de kin en elke puist ziet hij met evenveel liefde tegemoet. Hij heeft me er altijd aan herinnerd dat ik knap ben, ook al voel ik me vanbinnen niet zo (en heb ik me bijvoorbeeld dagenlang niet gedoucht)."

"Dus ja, mijn dijen raken elkaar, mijn armen zijn breed en mijn kont is allesbehalve strak. Maar hij krijgt net méér om van te houden, ik heb bewust een vent gekozen die met mijn omvang kan leven. Ik stel meer voor dan enkel maar mijn lichaam. Dat geldt trouwens ook voor hem én voor jou."

"Wakker geschud"

Haar Instagrampost heeft intussen meer dan tweeduizend reacties losgeweekt. "Je woorden snijden door mijn gedachten. Ik voel me ook onzeker en dacht dat ik niemand verdiende, maar dankzij jou ben ik wakker geschud. Bedankt om me eraan te herinneren dat mijn gewicht niet het belangrijkste is", klinkt het. Of nog: "Hij mag zich gelukkig prijzen dat jij zijn vriendin bent. Ik wens jullie het beste, geniet van wat je hebt."

Jenna kreeg in het verleden ook al twee miskramen te verwerken. "Ik heb altijd moeite gehad om me te verzoenen met mijn lichaam, dat begon al toen ik als kind turnde. Diep vanbinnen vreest een vrouw altijd dat het niet genoeg zal zijn."

"Het maalt in mijn hoofd"

"Ik heb intussen veel berichten ontvangen van dames die zich onzeker voelen omdat ze met een knappe man getrouwd zijn. Het is best lastig om een relatie te hebben met iemand die constant complimentjes krijgt. Drew is een kanjer. Ik weet dat en ik zie dat, daarom hou ik ook zo van hem. In mijn ogen is hij de knapste vent ter wereld."

"Maar tegelijk zie ik ook hoe mensen hem nastaren op het strand. En dan begint het in mijn hoofd te malen: 'Jij bent dik, er zou een knap iemand naast hem moeten lopen'. Ik beeld me dan altijd in dat voorbijgangers ook met die ideeën rondlopen. Maar wedden dat zij op dat moment meestal helemaal niets denken?"