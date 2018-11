“Je mag van 9 tot 5 uur niet thuis zijn, geen urenlange telefoongesprekken voeren of in je kamer tv-series kijken”: bizarre huisregels gaan viraal IB

26 november 2018

02u52

Bron: mirror.co.uk, news.com.au 0 Bizar Een vrouw in Londen die een huisgenote zoekt voor haar flat aan Finsbury Park, maar het zekere voor het onzekere wil nemen dat ze deze keer wél de juiste persoon vindt die bij haar en haar andere huisgenoot past, heeft een enorme lijst aan regels opgesteld waar de huisgenoot in kwestie aan moet voldoen.

Zo mag de huisgenoot in kwestie tussen negen uur ’s morgens en vijf uur ’s middags niet thuis zijn, want dan werkt de vrouw die de regels opstelde thuis en dan duldt ze geen pottenkijkers. “Maar als je een gewone baan hebt, is dit geen probleem. Studenten komen er hier dus niet in”, klinkt het.

Ook wordt van de nieuwe huisgenoot verwacht dat hij of zij “iets interessants doet met haar leven en een sociaal leven heeft, “zodat je in je vrije tijd niet constant thuis zit”.

lees verder onder de tweet:

anyone looking for a flatshare? pic.twitter.com/SChTq0Jj3h rx(@ rxdazn) link

Stilte en rust

Als de huisgenoot wel eens thuis is, mag hij of zij niet urenlang telefoneren of skypen in zijn of haar kamer, want dat stoort de anderen. “Jij denkt misschien wel dat je stil bent, maar dat is dus niet zo. Hetzelfde geldt voor het bingewatchen van tv-series in je kamer. Dat kan alleen als je een koptelefoon opzet”, klinkt het bits.

Ook het meebrengen van vrienden of gasten naar huis, is niet per se iets waar de vrouw op zit te wachten. “Het huis is voor ons, je huisgenoten. Er zijn triljoenen plekken in Londen waar je kan socializen, dus doe dat liever daar dan thuis.” Eventuele vriendjes of vriendinnetjes zijn gelimiteerd welkom: “het is niet de bedoeling dat ze hier drie of vier nachten per week of meer slapen, dan zijn we met teveel mensen in huis”, klinkt het streng.

“Geen sociaal huis”

Ook moet de toekomstige huisgenoot weten dat dit “geen sociaal huis is”. “We houden geen feestjes en koken bijna nooit samen. Dit komt vooral omdat iedereen drukke schema's heeft. Toch verwacht ik dat je beleefd en vriendelijk bent ten opzichte van je huisgenoten.”

Verder wordt er van de nieuwe huisgenoot verwacht dat hij ’s morgens een beetje opschiet, de badkamer niet urenlang bezet houdt en “snel na het opstaan vertrekt”. Een actief ochtendmens wordt enkel getolereerd als hij of zij bij het krieken van de dag zéér stil is, zodat hij of zij niet het hele huis wakker maakt.

Keukengebruik

Met het klaarmaken van het ontbijt moet gewacht worden tot half negen ’s morgens en ook na elf uur ’s avonds mag er niet meer gekookt worden. “En als je iemand bent die alleen maar bonen en linzen uit blik eet, met bier erbij, dan is dit niet het juiste huis voor jou. Ik zoek iemand die iets meer gesofisticeerd is.”

Toch zijn ook mensen die graag koken of bakken of zich uitgebreid laten gaan in de keuken na hun werk ook niet welkom: “ik hou niet van mensen die heel veel tijd besteden aan koken na het werk of in het weekend de hele keuken in beslag nemen. Als je alleen maar warme maaltijden eet omdat je niet weet hoe je een broodje klaar moet maken en uren in de keuken spendeert, dan ben je hier aan het verkeerde adres. Je huisgenoten willen graag snel iets koken na hun werk en willen niet urenlang op jou zitten te wachten.”

Toiletbezoeken ook begrensd

Ook over de gedeelde schoonmaakroutine is de vrouw streng. “Je maakt elke week de keuken, badkamer of de vloer schoon. Het kan dat dit een keertje niet lukt, dat kunnen we dan onderling regelen. Maar het is wel de bedoeling dat je je taken doet. Ik tolereer het niet als je je niets aantrekt van de regels: die zijn er niet voor niets. Dit is geen studentenhuis of hotel en ik verwacht respect.”

Hoewel de natuur zich niet laat dwingen, zijn ook toiletbezoeken aan strenge regels onderhevig: “als je van jezelf weet dat je om het kwartier naar het toilet moet, of vijftien keer per dag gaat, dan is dit niet de plek voor jou.” Lange badkamerbezoeken worden ook niet getolereerd, zeker niet ’s morgens. “Je kan niet verwachten dat mensen vroeger opstaan om jou voor te zijn op de badkamer, zodat jij je gerust een half uur of langer kan opsluiten.”

Tot slot geeft de vrouw nog mee dat alcohol met mate getolereerd wordt in het huis aan Finsbury Park in Londen. “Maar ik wil niemand onder invloed zien en geen gekke dingen hier in huis. Maar een wijntje of een biertje op zijn tijd kan best, we zijn per slot van rekening allemaal volwassenen.”

“Leven en laten leven”

Ironisch genoeg schrijft de vrouw aan het eind van haar ‘tirade’ dat ze leeft volgens het motto ‘leven en laten leven’. “Ik wil gewoon dat deze dingen vanaf het begin duidelijk zijn. Ik snap dat we als huisgenoten altijd wel dingen van elkaar moeten tolereren, maar als je deze regels alvast respecteert, gaan we op een fijne manier met elkaar kunnen samenleven. Als dit je aanspreekt, mag je me laten weten wanneer je langs wil komen voor een bezichtiging.”