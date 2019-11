“Je hebt nog melk tegoed van ons”: Australische brandweermannen die net huis van vlammen gered hebben, laten beleefd briefje achter IB

13 november 2019

05u06

Bron: BBC, sbs.com.au 0 Bizar Een Australiër heeft een hartverwarmend briefje gedeeld dat de brandweerlieden in zijn keuken hadden achtergelaten, nadat ze zijn huis wisten te redden van het vuur dat de staat New South Wales teistert. De brandweerlieden verontschuldigen zich voor het verloren gaan van de schuren én geven aan dat de eigenaars nog wat melk tegoed hebben van hen.

Paul Sekfy uit Urunga vond het briefje op het aanrecht in de keuken toen hij na zijn evacuatie terugkeerde naar zijn huis om te zien wat er nog van over was. “Het was de beste boodschap ooit sinds het briefje op de ochtend na mijn bruiloft”, aldus de man.

Het bericht, dat Sekfy op Facebook zette, werd duizenden keren gedeeld en bereikte uiteindelijk ook de brandweerman die zegt het briefje geschreven te hebben. “Ik ben blij dat mijn bericht tot bij je geraakt is”, zegt Kale Hardie-Porter in een reactie op Facebook. “We hebben even geschuild in uw huis, waar we de frigo ontdekten…” De man verontschuldigt zich verder nog voor zijn ‘vreselijke handschrift’: “Het was erg laat en ik kon amper iets zien”, schrijft hij. “Het was fijn om onder zulke vreselijke omstandigheden iets goeds te kunnen doen.”

Onbewoonbaar

Hoewel Sekfy’s huis bespaard is gebleven van het vuur, is het op dit moment wel onbewoonbaar. Dat zegt hij in een Facebookcommentaar. “We hebben geen elektriciteit en water, alles is vies en overal hangt zeker nog een week rook”, klinkt het. Voorlopig woont de man in een motel.

De bosbranden hebben in Australië al aan drie mensen het leven gekost en meer dan 150 huizen gingen al door het vuur verloren. New South Wales wordt door meer dan zestig branden geteisterd en de staat zet zich schrap voor “catastrofische condities die vandaag verwacht worden”.