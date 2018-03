"Je decolleté is te diep": Mariah doet beklag over flirterige ober, het antwoord van de hotelmanager doet haar bloed koken Sven Van Malderen

27 maart 2018

12u50

Bron: Buzzfeed 0 Bizar Eerst nagestaard en versierd worden en dan nog eens het verwijt krijgen dat ze ongepast gekleed gaat? Meer dan een brug te ver, oordeelde Mariah Nonnemacher. De Amerikaanse vrouw deed haar beklag over de flirterige hostelmedewerker, maar zou daarbij het deksel op de neus krijgen.

Nonnemacher woont in Londen, maar reisde vorige week naar Parijs om een vriendin uit de kunstsector te bezoeken. Ze koos voor een paar overnachtingen in Enjoy Hostel, dezelfde locatie waar haar kennis met enkele vrouwelijke collega's zou logeren.

Aan het ontbijt liep het echter mis: een ober hield de groep dames constant in het oog, informeerde of ze vrijgezel waren en vroeg zelfs hun telefoonnummer. "Toen hij besefte dat we niet op zijn avances ingingen, kieperde hij ongevraagd onze koffie en fruitsap weg."

"Steek de schuld maar op het slachtoffer"

Om nog meer commotie te vermijden, besloten de vrouwen de dag erna ergens anders te ontbijten. Nonnemacher keerde daarna terug naar het hostel om uit te checken, maar botste op de trap op de misnoegde medewerker. "Hij blokkeerde de doorgang, wees naar mijn borstkas en zei dat ik mijn topje hoger moest trekken. 'Je toont te veel decolleté, dat is hier niet gepast'. Er stonden genoeg mensen in de buurt die hem konden horen, echt gênant dus."

Bovendien klopte er volgens haar geen woord van. "Ik droeg een topje met V-hals en het geruite hemd van mijn vriend eroverheen, een jeansbroek en laarzen. Daar was helemaal niets uitdagends aan. Maar ach, steek de schuld maar op het slachtoffer. Belachelijk gewoon."

"Let op je kledij"

Nonnemacher was zo misnoegd dat ze een kwade mail naar de manager van het hostel stuurde. Paul Benichou beloofde de zaak verder te onderzoeken. Zijn antwoord stelde haar echter zwaar teleur. "Het spijt me echt, maar ik heb vernomen dat je een te diep decolleté droeg. Dat is een fout: als je naar een plek gaat waar veel mannen zitten, let je beter wat op je kledij."

"Mijn personeel gaat echter ook niet vrijuit: mijnheer Alex had je de boodschap op een meer respectvolle manier moeten duidelijk maken. Daarvoor bied ik je mijn excuses aan, hij heeft een opmerking gekregen. Hij wilde je alleen maar waarschuwen."

"Wat voor meisje ben jij?"

Toen Nonnemacher duidelijk maakte dat ze zijn reactie niet kon smaken, gingen de poppen pas echt aan het dansen. "Wat voor meisje ben jij eigenlijk? Vind je mijn opmerking niet terecht? Sorry, dan kan ik niets voor je doen. Thuis doe je wat je wil, maar op openbaar terrein hoor je je te gedragen."

"Mijn hostel is geen plek om te daten of er een affaire op na te houden. Begrepen? Het is een kwestie van respect naar anderen toe. Ga in het vervolg maar ergens anders naartoe, iemand als jij hebben we hier niet nodig. Bye!"

"Wil anderen waarschuwen"

De jongedame voelde haar bloed nu koken. "Ik werd er ontzettend woedend van. Je voelt je beschaamd en in verlegenheid gebracht, maar je kan er niets tegen doen."

Nonnemacher zwierde de reacties van de manager dan maar op Twitter en Facebook. "Ik wil andere meisjes die naar zijn hostel zouden willen gaan waarschuwen", klinkt het. "Grenzen kennen ze daar niet. En als er iets gebeurt, zal het je eigen fout zijn. Blijf daar weg."

Recently stayed @ Enjoy hostel in Paris where I was sexually harassed by a staff member. I reported it to the owner & this was his response. Want to warn other women of this place & shine light on traveling while female. @EmmaWatson @everydayfem @DawnHFoster @TIMESUPNOW @MetroUK pic.twitter.com/hzTIoCr1qR Rye(@ MariahRhae) link

"Mijn job om gasten te beschermen"

Benichou blijft echter bij zijn versie van de feiten. "Die vrouw zat zeer uitdagend gekleed aan de ontbijttafel. Die waarschuwing was enkel preventief, om haar te beschermen. Het choqueert me dat ze nu spreekt van seksuele intimidatie, het was net omgekeerd bedoeld. Mannen en vrouwen zijn in mijn ogen helemaal gelijk. Maar dames kunnen in deze fijne stad soms een prooi worden. Het is mijn job om mijn gasten te beschermen."

"Het verrast me dat ze zich zo aangevallen voelt. Ik maakte haar duidelijk dat het een misverstand was en bood mijn verontschuldigingen aan. En nu gebruikt ze het internet om onze reputatie kapot te maken? Echt smerig vind ik dat."